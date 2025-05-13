iPhone17 会涨价吗？外媒：苹果正在考虑提高价格！

站长之家(ChinaZ.com) 5月13日 消息:当地时间 12 日，《华尔街日报》援引消息人士说法报道称，苹果公司正在考虑提高其将于今年秋季发布的 iPhone 17 系列产品的价格。

据消息人士透露，苹果公司将“考虑提高价格”的原因解释为：是由于新功能和设计变化，而不是特朗普政府引发的关税政策。

虽然美国和中国在 12 日达成了大幅降低对等关税的协议，为期 90 天。但特朗普第二任期之初对中国产品征收的 20% 关税仍然有效。

Pro 型号在中国制造，价格上涨是不可避免的

苹果首席执行官蒂姆·库克一直承受着威胁苹果供应链的中美贸易战的压力，并在关税宣布之前的 3 月份采取措施囤积库存，并将美国 iPhone 的生产转移到印度。本月早些时候，他还表示，4 月至 6 月运往美国的大部分 iPhone 将在印度生产。

据知情人士透露，包括最 赚钱的 iPhone Pro 和 Pro Max 在内的高端 iPhone 将继续在中国进行量产。虽然印度工厂也可以生产 Pro 机型，但据说印度的基础设施和技术能力还不足以支持中国目前可以提供的大规模生产。

华尔街投资银行 Jefferies 估计，苹果去年在美国销售的约 6500 万部 iPhone 中，有 3600 万部至 3900 万部是 Pro 和 Pro Max 型号。

“苹果将很难通过要求供应商进一步削减成本来弥补中国关税的成本，而且除非提高 iPhone 价格，否则其利润率可能会受到打击，”《华尔街日报》在报道中如是表述道。

蒂姆·库克表示，关税政策的影响，预计将使苹果公司本季度额外损失 9 亿美元，未来可能还会有更多额外成本损失。

据称，苹果高管不愿将 iPhone 价格上涨归咎于关税。

上个月，亚马逊因考虑在部分产品上公布关税金额而受到白宫的批评，促使该公司立即滑跪，表示此举“从未获得批准，也不会实施”。据称，鉴于这种情况，苹果正在寻找除关税之外的其他涨价原因。据《华尔街日报》报道，苹果正在考虑将部分 iPhone 生产转移到美国，但这可能需要数年时间。

iPhone生产可能转移到印度

供应链规划人员表示，有理由预计，包括智能手机在内的中国产品的关税最终将高于印度和越南产品的关税，这也是苹果可能会加快将销往美国的智能机生产转移到印度的原因。

去年，印度占全球 iPhone 出货量的 13-14% 左右，预计今年这一比例将翻倍。

市场调研机构 TechInsights 的分析师表示，仅凭这些数字不足以满足美国和印度的需求。其表示：“我们乐观地认为，到 2026 年底或 2027 年初，印度将能够满足美国和印度的需求，但中国在零部件采购方面仍将发挥重要作用。”

其他分析师则更加谨慎。Jefferies 分析师表示，对于苹果来说，在两年内将其高端 iPhone 在印度的产量提高到 4000 万部左右将是一个“挑战”。

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