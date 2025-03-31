马斯克再谈“出生率下降”问题：为了美国强大，大家都要多生！

埃隆·马斯克再次对全球生育率下降的现象表示了担忧。

站长之家(ChinaZ.com) 3月31日 消息:据福克斯新闻 28 日报道称，马斯克在接受采访时表达了对“生育率”问题的担忧。当被问及他醉的担忧是什么时，他表示“我担忧的事儿非常多，但有一些实在很难理解”、“正如大家所知道的，几乎每个国家的出生率都很低。如果不扭转这种趋势，人类文明就会消失”，他还特别指出，美国去年的出生率创下了历史新低。

同时，马斯克还表达了对美国以及西方文明未来的担忧。他说，总而言之，我对美国的实力感到担忧，美国是支撑整个西方文明的核心支柱，如果这个支柱倒塌了，那一切就都完蛋了。

他补充说，你不能逃到新西兰或者其他地方，所以我们必须加固这个支持，让美国强大起来。否则，屋顶就会坍塌。

据报道，马斯克一直在积极利用医疗技术来扩大自己的“亲子阵容”，而理由是：担心出生率下降，以及需要传播自己“优良”的基因。

马斯克的妻儿情况如下：

第 一任妻子贾斯汀・威尔逊

婚姻时间：2000 年 - 2008 年，期间离婚两次。

子女情况：两人共育有 6 个孩子，其中 2002 年出生的长子 Nevada Alexander 在 10 周大时不幸夭折；其余 5 个儿子通过试管婴儿出生，双胞胎：Griffin Musk、Vivian Jenna Musk（ 2022 年变性为女性，并更名，与马斯克公开疏远）。三胞胎：Kai Musk、Saxon Musk、Damian Musk。

第二任妻子妲露拉・莱莉(Talulah Riley)

婚姻时间：2010 年结婚，2012 年离婚，18 个月后复婚，2016 年 3 月再度离婚。

子女情况：两人婚姻期间没有孩子。

非婚伴侣格莱姆斯

伴侣时间：2018 年 - 2023 年，期间关系分分合合。

子女情况：2020 年 5 月生下儿子 X Æ A-Xii；2021 年 12 月通过代孕生下女儿 Exa Dark Sideræl；2022 年 6 月秘密诞下第三子 Techno Mechanicus，直至 2024 年才被媒体曝光。

秘密伴侣希冯・齐里斯

伴侣时间：2020 年至今。

子女情况：2021 年 11 月在得州秘密生下双胞胎 Strider 与 Azure；2024 年 6 月生下第三个孩子；2025 年 2 月 28 日，希冯・齐里斯宣布生下第四个孩子塞尔登・莱库格斯。

短期情人艾什莉・圣克莱尔

伴侣时间：2024 年。

子女情况：2025 年 2 月 14 日，艾什莉・圣克莱尔突然公开孕照，称其于 2024 年 10 月生下的孩子是马斯克的第 13 个孩子，但至今未获法律承认，艾什莉声称已发起亲子鉴定诉讼。

前特斯拉项目总监安珀・无名氏

伴侣时间：无明确婚姻或伴侣关系时间界定。

子女情况：该员工于 2024 年 6 月产子，成为马斯克第 14 个孩子，但双方均未公开确认，仅以 “XII” 代称。

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