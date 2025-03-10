问AI机器人：你会抢走我的工作吗？它居然开始“兜圈子”了！

“你会抢走我们的工作吗？”“我不大清楚，但是你的工作能力有多强呢？”、“这取决于你工作能力的强弱。”

站长之家(ChinaZ.com) 3月10日 消息:近日，在西班牙巴塞罗那举行的 2025 年世界移动通信大会（MWC）上，身穿黑色连衣裙、红色羊毛衫、白色运动鞋的人形机器人“Ameca”与参会人员们进行了自由交流。Ameca 是由英国Engineered Arts公司开发的人形机器人，而它当天所传的衣服是阿联酋电信公司 Etisalat 赠送的礼物。

Ameca 是一款基于人工智能、能够实现高度精细面部表情和动作的人形机器人。它配备了麦克风、摄像头和面部识别功能，能够进行类人的视线处理。Engineered Arts 将 Ameca 描述为“人机交互平台”，设计这款机器人的目的是：利用基于人工智能的语言和面部表情与人类互动。虽然它现在还不能行走，但已经可以聆听他人的提问、并做出基本回答了。公司方面称：“我们的机器人是为了娱乐、提供信息和教育而设计的。我们的使命是‘以较具人性化的方式连接人类与技术’。”

当媒体问Ameca“你们会抢走我们（人类）所有的工作吗？”时，Ameca回答说，“我不大清楚，但是你的工作能力有多强呢？”、“这取决于你工作能力的强弱。”

当被问到“未来机器人会统治世界吗？”时，Ameca回答说：“这是一个有趣的问题，但与我而言，回答这个问题没啥意义。”

目前，这款机器人已经可以用于活动和展览用途的租赁，但生产成本尚未披露。Engineered Arts 解释说，Ameca 在实现商业化之前，仍然存在一些技术挑战。特别是‘步行功能’的视线，被认为是一项重大挑战。

与大众普遍的看法相反，研究表明，高学历、高薪资的工作相对更容易受到人工智能的影响，更有被取代的可能。

根据韩国银行研究所就业分析团队于 2023 年 11 月发布的《人工智能与劳动力市场变化》报告显示，下面这些职业更容易可能被AI取代：医生、会计师、律师、资产管理专家、化学工程师、发电厂操作员、铁路和电气火车工程师、水和污水处理厂操作员、回收处理厂操作员以及金属材料工程工程师。

而AI渗透率较低的职业主要是那些需要面对面接触和建立关系的岗位，诸如简单的食品工作者、大学教授、宗教工作者、和运输服务工作者等。

根据高盛 2023 年对美国各个职业AI渗透率的分析，全行业AI渗透率均值为25%，其中行政管理（46%）和法律（44%）的被取代性最 高，建筑（6%）和维修（4%）等劳动密集型领域的“AI化”可能性最 低。

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