韩网热议：知道Deepseek？超越ChatGPT了！我们却在袖手旁观

帖子：你们知道Deepseek吗？

帖子正文：

这可是轰动全球的新闻啊，

但pann上却一次都没有提到过。

我觉得大家了解一下会比较好，所以来分享了这个信息。

大家都知道AI是会改变未来的技术吧？

而且，美国理所当然地一直处于领先地位。

开发出 ChatGPT 的 OpenAI 转眼间企业估值就达到了 数百兆 韩元。

现在，已经有数千万人离开 ChatGPT 就没法做事了。

像谷歌、英伟达这样的龙头企业也推动着技术的发展，其企业价值的增长幅度甚至超过了 “比特币”。

美国的人工智能产业投入了数百到数千兆韩元的资金，看似已经形成了其他任何国家都难以企及的差距。

然而，中国竟然以低得离谱的价格，迅速打造出了能与 ChatGPT 媲美的产品。

这可不是瞎说，而且已经可以使用了，用过的人说 Deepseek 甚至比 ChatGPT 还要好。

由于这一冲击，英伟达在一天之内损失的企业价值比三星电子整个公司的价值还要多。

我们原本以为中国只是擅长生产 B 级产品，但实际上他们在先进产业上已经远远超过了我们。

就在几年前，在全球电动汽车电池领域，我们国家还是排名首先的呢，但现在却被中国完全超越了。

而现在，甚至连未来技术的高峰 —— AI领域也……

结论就不说了

只是因为觉得这么重要的新闻大家却不关注，所以来分享一下

言尽于此

部分跟帖：

- 就像 2010 年代的 Instagram、Facebook、TikTok 这类SNS业务前景广阔一样，未来AI领域潜力巨大，所以美国和中国都在积极地投资AI产业，就连那个在各方面都很传统、堪称 “数字文盲” 的日本 —— 软银的孙正义都和甲骨文合作，宣称要打造比较大的AI公司，而韩国却只是袖手旁观。

- 一直只顾着无视中国，最终却被中国抛在了后面。韩国作为一个后起国家，应该改掉那种掩盖事实并忽视（他国发展）的习惯。如果中国有正在大力投资并积极推进的领域，韩国就应该仔细考量在那个领域自己能否坚持 10 年、20 年，以及我们是否能够进行更大规模的投资等等，只有这样才有可能维持自身的地位。

- 都这样了还是不能直面现实，只是在一味地抱怨，所以韩国才没有发展啊。我作为一名工科大学生，也希望韩国工科大学的报考人数能够增加，并且产业能够进一步壮大就好了。

- 看到一种说法：这不是美国VS中国，而是在美中国人VS本土中国人；

- （Deepseek）在美国闹得沸沸扬扬，但韩国却安静如鸡，真是太神奇了。这足以说明韩国民众对人工智能（AI）的关注度很低。如今韩国没有积极投身到人工智能产业中，实在是太令人惋惜了。

……

你咋看？

附各国AI初创企业排名情况：

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