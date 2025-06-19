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如何用 DeepSeek 完成小说情节续写

2025-06-19 15:20 · 稿源：站长之家

导语

小说创作过程中，遇到情节发展瓶颈或灵感枯竭是常有的事。而 DeepSeek 作为一款强大的 AI 工具，能依据已有故事脉络生成富有创意的情节续写内容，为创作者提供新的思路和方向，有效提升小说创作的效率和流畅度。下面就为你详细介绍使用方法。

使用工具

工具名称:DeepSeek

工具网址:https://chat.deepseek.com/

使用场景

小说创作情节构思故事续写

教程操作流程方法

1、梳理已有情节与续写需求

在使用 DeepSeek 之前，先全面梳理小说已有的故事背景、人物设定、情节发展脉络以及当前需要续写的具体位置和要求。明确希望续写情节的风格（如悬疑、言情、玄幻等）、情节发展方向(如主角面临的新挑战、剧情的转折点等)以及需要包含的关键元素(如特定人物出场、事件发生地点等)。

2、注册登录并进入交互界面:打开 DeepSeek 官方网站，通过手机号或其他支持的方式完成注册并登录账号，进入 DeepSeek 的对话交互界面，准备输入指令。

3、输入详细续写指令

在对话框中输入清晰、具体的续写指令，指令应包含已有情节的关键信息和续写要求。示例指令如下:“模仿[莫言]的文风，续写关于[红高粱]的小说情节，加入反转元素”

4、获取生成内容并筛选

发送指令后，等待 DeepSeek 生成小说情节续写内容。仔细阅读生成的内容，从情节的合理性、与前文的连贯性、创意性以及是否符合设定的风格和要求等方面进行评估，筛选出符合预期的续写内容。

5、优化调整续写情节

若生成的续写内容存在部分不符合需求的地方，如悬疑氛围营造不够浓厚、新元素加入不够自然等，可再次向 DeepSeek 发送优化指令进行调整。

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