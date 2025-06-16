如何用 DeepSeek 生成备课教案

导语

在教育工作中，编写教案是一项重要且耗时的任务。借助 AI 工具 DeepSeek，教师能够快速生成系统且有条理的教案，为教学工作提供便利。本教程将详细介绍如何使用 DeepSeek 生成七年级中国古代史的教案。

使用工具

工具名称:DeepSeek

免费工具网址:https://www.deepseek.com/

使用场景

-历史教学

教案设计

-课程准备

教程操作流程方法

1:打开 DeepSeek 网站 首先，在浏览器中输入 DeepSeek 的网址（https://www.deepseek.com/），打开该网站。如果您还没有账号，可以先进行注册;若已有账号，则直接登录。

2:进入文本生成界面 登录后，进入 DeepSeek 的文本生成界面。通常，您可以在网站首页找到“开始生成”或类似的按钮，点击后即可进入文本生成页面。

3:输入精准指令在文本生成界面的输入框中，输入准确、清晰的指令。例如:“生成一份关于[中国古代史]的[七年级]教案，包含教学目标、教学重点、教学难点、教学过程、课堂活动、作业布置以及板书设计。” 输入完成后，检查指令是否完整，确保没有遗漏关键信息。

4:等待生成结果点击“生成”按钮后，DeepSeek 会开始处理您的指令并生成教案内容。这个过程可能需要几秒钟到几分钟不等，具体取决于服务器的负载和生成内容的复杂程度。在等待过程中，请耐心等待，不要频繁刷新页面。

5:查看并编辑生成的教案 当 DeepSeek 生成教案后，仔细查看生成的内容。虽然 AI 生成的教案通常具有一定的逻辑性和完整性，但可能还需要根据实际教学需求进行调整和完善。例如，您可以修改教学目标的表述，调整教学过程的顺序，或者补充一些具体的教学案例。编辑完成后，将教案保存到本地或导出为您需要的格式，以便在教学中使用。

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