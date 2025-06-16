首页 > 业界 > 关键词  > 教案生成最新资讯  > 正文

如何用 DeepSeek 生成备课教案

2025-06-16 14:54 · 稿源：站长之家

导语

在教育工作中，编写教案是一项重要且耗时的任务。借助 AI 工具 DeepSeek，教师能够快速生成系统且有条理的教案，为教学工作提供便利。本教程将详细介绍如何使用 DeepSeek 生成七年级中国古代史的教案。

使用工具

工具名称:DeepSeek

免费工具网址:https://www.deepseek.com/

使用场景

-历史教学

教案设计

-课程准备

教程操作流程方法

1:打开 DeepSeek 网站 首先，在浏览器中输入 DeepSeek 的网址（https://www.deepseek.com/），打开该网站。如果您还没有账号，可以先进行注册;若已有账号，则直接登录。

QQ20250616-144340.png

2:进入文本生成界面 登录后，进入 DeepSeek 的文本生成界面。通常，您可以在网站首页找到“开始生成”或类似的按钮，点击后即可进入文本生成页面。

QQ20250616-145842.png

3:输入精准指令在文本生成界面的输入框中，输入准确、清晰的指令。例如:“生成一份关于[中国古代史]的[七年级]教案，包含教学目标、教学重点、教学难点、教学过程、课堂活动、作业布置以及板书设计。” 输入完成后，检查指令是否完整，确保没有遗漏关键信息。

QQ20250616-145830.png

4:等待生成结果点击“生成”按钮后，DeepSeek 会开始处理您的指令并生成教案内容。这个过程可能需要几秒钟到几分钟不等，具体取决于服务器的负载和生成内容的复杂程度。在等待过程中，请耐心等待，不要频繁刷新页面。

QQ20250616-145954.png

5:查看并编辑生成的教案 当 DeepSeek 生成教案后，仔细查看生成的内容。虽然 AI 生成的教案通常具有一定的逻辑性和完整性，但可能还需要根据实际教学需求进行调整和完善。例如，您可以修改教学目标的表述，调整教学过程的顺序，或者补充一些具体的教学案例。编辑完成后，将教案保存到本地或导出为您需要的格式，以便在教学中使用。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 如何用 DeepSeek 生成爆款标题

    本文介绍如何利用DeepSeek工具快速生成15个爆款标题，提升内容吸引力。操作步骤：1.访问DeepSeek官网；2.输入指令，如"为夏日低卡甜品生成15个小红书标题"，要求包含emoji、数字或关键词；3.根据不同平台特性调整风格：小红书需活泼多用emoji，知乎要理性干货，抖音则简短有力突出冲突。该工具能帮助创作者在海量信息中脱颖而出，解决标题创作难题。

  • 如何用deepseek生成短视频脚本

    本文介绍如何利用DeepSeek工具快速生成30秒短视频脚本。该工具可根据用户需求，自动生成包含开场悬念、核心干货、反转情节和结尾互动的优质脚本。操作流程包括：1.登录DeepSeek官网；2.输入具体指令（如"生成洗发水广告脚本，需包含开场悬念+3个核心干货+结尾互动"）；3.检查并优化脚本内容；4.补充画面风格、背景音乐等细节。通过多次指令调整可获得更理想的脚本

    ​短视频创作 ​脚本生成 ​创意工具

  • 如何用 DeepSeek 生成周会临时发言内容

    本文介绍如何利用DeepSeek AI工具快速生成三种实用会议发言模板：1）进度汇报模板，包含已完成事项、当前进展和所需支持；2）提建议模板，包括现象观察、建议方案和预期效果；3）甩锅模板，说明影响因素、已采取措施和协作建议。操作步骤为：登录DeepSeek官网，输入指定格式指令，AI会自动生成模板内容，用户可根据实际情况替换变量、补充具体数据。该工具能帮助职场人士高效准备结构清晰、逻辑严谨的会议发言，适用于工作汇报、应急沟通等场景。

    ​AI工具 ​会议发言 ​工作汇报

  • 如何用 DeepSeek 生成万能客服话术

    本文介绍了如何利用DeepSeek AI工具快速生成专业客服话术，有效应对客户不满情绪。主要内容包括：1. 注册登录DeepSeek官网；2. 输入具体指令生成5条"骂不还口"的万能话术模板；3. 检查优化生成内容；4. 将最终话术应用于实际客服场景。该工具能快速提供包含共情、认错、明确解决方案等要素的专业话术，帮助客服人员高效处理投诉，提升服务质量。

    ​客户服务 ​情绪安抚 ​AI

  • 如何用 DeepSeek 生成特定结构会议纪要

    本文介绍如何利用DeepSeek AI高效整理会议纪要。主要步骤包括：1）会议录音转文字（推荐使用"录咖"工具）；2）登录DeepSeek官网输入指令，要求将会议记录按"决策事项/待办事项/风险预警"三部分结构化整理；3）检查优化生成的会议纪要。该方法能快速将杂乱会议内容转化为清晰文档，突出关键信息，提升工作效率。文中提供了具体操作流程和工具链接。

    ​会议纪要 ​AI工具 ​DeepSeek

  • 如何用 DeepSeek 生成教育领域演讲稿

    文章介绍如何利用DeepSeek AI工具快速生成高质量演讲稿。主要步骤包括：1.访问DeepSeek官网注册登录；2.输入清晰指令，如"帮我写一份关于人工智能在教育中应用的演讲稿"；3.生成初稿后检查内容，可补充指令优化；4.最终整理完善，调整格式和语言表达。该工具能帮助教育工作者高效完成学术汇报、教师培训等场景的讲稿撰写，突出AI优势同时提出应对策略。

    ​AI工具 ​演讲稿生成 ​教育行业

  • 如何用DeepSeek一键自动生成Word文档

    DeepSeek推出AI自动排版Word文档功能，用户只需输入指令即可一键生成格式规范的文档，大幅提升办公效率。操作流程：1.在DeepSeek对话框输入文档要求并指定HTML格式输出；2.AI处理完成后点击运行按钮；3.页面会出现下载Word按钮，点击即可获取自动排版的文档。该工具同样支持生成PDF、Excel等格式，只需修改指令中的文件类型即可。免费工具地址：https://www.deepseek.com

    ​办公自动化 ​文档生成 ​效率工具

  • 如何用 DeepSeek 进行论文降重

    本文介绍了如何利用DeepSeek AI工具降低学术论文重复率。该工具能对重复率超标的段落进行学术化改写，在保证专业术语准确性的同时降低查重率。使用方法是：1)在DeepSeek网站输入降重指令和段落；2)可指定改写风格（如某期刊格式）或具体方向（如主动改被动句）；3)审查改写结果，确保语义准确、术语恰当、逻辑连贯。若发现问题可再次优化。该工具适用于毕业论文、期刊�

    ​学术写作 ​论文降重 ​AI工具

  • 如何用 DeepSeek 进行合同审核

    本文介绍如何利用DeepSeek AI工具高效审核合同法律风险。合同是商业活动的重要保障，但隐藏的法律风险可能带来巨大损失。DeepSeek能快速识别合同条款中的合法性存疑、违约责任模糊、交付条款不清等问题，并提供专业修改建议。操作流程包括：1.登录DeepSeek平台；2.上传合同文件；3.输入审核指令；4.查看详细审核结果。该工具适用于企业法务、律师及商务人员，能有效规避合同风险，提高审核效率。

    ​合同审核 ​法律风险 ​AI工具

  • 如何用 DeepSeek 生成简洁吸引人的招聘广告

    本文介绍如何利用AI工具DeepSeek快速生成优质招聘广告。在当前激烈的招聘竞争中，高效产出优质广告至关重要。操作流程包括：1.访问DeepSeek官网注册登录；2.输入具体指令，如"帮我撰写针对XX岗位的招聘广告"；3.查看生成结果并进行优化调整；4.复制最终文案用于各大招聘平台发布。该工具能快速生成简洁吸引人的广告内容，包含企业亮点和应聘方式，适用于智联招聘、BOSS直聘等平台，帮助HR提升招聘效率。

    ​招聘广告 ​AI ​工具

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM