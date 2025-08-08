首页 > 原创 > 关键词  > 正文

iQOO Z10 Turbo+首销战绩公布：为Z10 Turbo Pro的174%

2025-08-08 09:11 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月8日 消息:iQOO品牌正式发布了其全新旗舰机型iQOO Z10Turbo+，并同步开启销售。这款新机以其卓越的性能和超长续航能力迅速吸引了市场关注，官方数据显示，其首销成绩达到了此前Z10Turbo Pro的174%，显示出消费者对其的高度认可。

iQOO Z10Turbo+的核心亮点在于其搭载的8000mAh超大容量电池，这在当前的智能手机市场中极为罕见。该机型不仅配备了天玑9400+旗舰处理器，还配备了旗舰级的LPDDR5X Ultra内存和UFS4.1闪存，确保了强大的性能表现。此外，该机型还具备旗舰同款的7K冰穹VC液冷散热系统，安兔兔跑分突破326万分，展现了其在性能上的强劲实力。

除了性能外，iQOO Z10Turbo+在续航方面也表现出色。它采用了半固态三代硅负极技术，即使配备了8000mAh的超薄蓝海电池，整机重量也仅为212克，实现了轻薄与长续航的完美平衡。此外，该机型支持90W超快闪充，并兼容55W PD/PPS协议和44W UFCS协议，充电速度极快。它还支持iQOO旗下首款全场景直驱供电技术，无论是在游戏中还是日常使用中，用户都可以边充电边使用，而不必担心手机发热问题，这一技术有效延长了手机电池的使用寿命。

在屏幕和摄像头配置上，iQOO Z10Turbo+采用了6.78英寸的1.5K直屏，前置1600万像素摄像头，后置5000万像素主摄和800万像素超广角镜头，能够满足用户在不同场景下的拍摄需求。

价格方面，iQOO Z10Turbo+提供了多种配置选择。其中，12GB+256GB版本售价2199元，16GB+256GB版本售价2499元，12GB+512GB版本售价2699元，16GB+512GB版本售价2999元。在享受国家补贴后，到手价分别为1869.15元、2124.15元、2294.15元和2549.15元，性价比极高

iQOO Z10Turbo+的发布，不仅为追求高性能和长续航的用户带来了新的选择，也进一步巩固了iQOO在智能手机市场的领先地位。

关键词：

