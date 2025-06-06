如何用 DeepSeek 制定项目管理计划

导语

在竞争激烈的电商领域，抓住双十二这样的购物狂欢节机遇至关重要。要在一个月内成功上线女鞋促销网页，精心的项目管理计划和清晰的甘特图是关键。DeepSeek 这款强大的 AI 工具能够助力我们高效完成此项任务，下面就为您详细介绍使用方法。

使用工具

工具名称 :DeepSeek

:DeepSeek 工具网址:https://deepseek.com/

使用场景

电商节日促销筹备

网页开发项目管理

限时项目快速规划

教程操作流程方法

1、与 DeepSeek 沟通项目需求:打开 DeepSeek 平台，在输入框中详细输入项目需求指令。

比如:“为女鞋电商网站双十二促销页面项目制定甘特图，标出关键路径和资源冲突点”

输入指令后，可根据 DeepSeek 的提示进一步补充或调整信息，确保它能准确理解需求。若 DeepSeek 提出一些相关问题，如对网页风格偏好、功能优先级等，要详细回复，以便它生成更贴合需求的计划。2、获取并初步审查项目管理计划与甘特图:DeepSeek 接收到指令后，会进行分析并生成项目管理计划和甘特图代码。

3、优化项目管理计划与生成甘特图:针对初步审查发现的问题，再次向 DeepSeek 输入指令进行优化。例如，如果发现某个功能开发时间过长，可要求 DeepSeek 重新评估该任务时间，并调整相关任务的时间安排和依赖关系。在优化项目管理计划的同时，将 DeepSeek 生成的甘特图代码复制到支持 Mermaid 或 PlantUML 格式的在线渲染工具（如 Mermaid Live Editor，网址:https://mermaid.live/ ）中。

将代码粘贴到工具的输入区域，即可自动生成可视化的甘特图。通过可视化甘特图，能更直观地查看项目进度安排，确认任务起止时间、任务间的依赖关系是否清晰合理。若有需要，可在渲染工具中对甘特图的样式（如颜色、字体等）进行简单调整，使其更清晰易读。

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