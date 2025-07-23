全球网红野兽先生计划中国行 比甲亢哥更火

站长之家（ChinaZ.com）7月23日 消息:日前，被誉为“全球第一网红”的海外顶流博主野兽先生（MrBeast，本名吉米·唐纳德森，Jimmy Donaldson）正式宣布，将于7月26日通过快手平台开启其中文互联网直播首秀。这一消息迅速引发跨圈层关注，其YouTube粉丝量达4.15亿、全平台账号粉丝总量约8亿的庞大影响力，甚至超越了今年3月来华引发热议的美国网红“甲亢哥”IShowSpeed。

作为2023年福布斯顶尖创作者排行榜榜首的博主，野兽先生以“撒钱+挑战”模式闻名全球。其内容创作呈现三大核心特征:一是打造高难度极限挑战，例如耗时数月搭建巨型迷宫或邀请参与者完成不可能任务;二是高成本回馈参与者，单期节目现金奖励常达百万美元级别;三是深度参与公益慈善，曾通过科技手段帮助聋人首次听见声音、为白内障患者恢复视力等，将娱乐性与社会价值深度融合。

据媒体披露，野兽先生团队已规划于今年第四季度赴华拍摄大型挑战类节目，此次直播首秀或成为其进军中国市场的试水之作。业内人士分析，其融合极致娱乐与正向价值观的内容模式，与国内用户对高质量短视频的需求高度契合。快手平台凭借其强大的用户基础与内容生态，或将成为野兽先生拓展中文市场的重要阵地。

从YouTube到快手，这位全球现象级网红能否在中国市场续写传奇?7月26日的直播首秀或将给出初步答案。

（举报）