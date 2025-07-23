华为Pura 80标准版今日预售 将于7月30日正式开售

站长之家(ChinaZ.com) 7月23日 消息:7月23日，华为官方宣布Pura80标准版正式开启预售，并将于7月30日正式开售。作为Pura80系列的主力走量机型，该机凭借麒麟9010S芯片、直屏设计及高性价比策略引发市场关注，业内预测其官方起步价或低于5000元，叠加国补等优惠后实际到手价有望接近4000元档位。

配置方面，Pura80标准版采用6.6英寸OLED直屏，分辨率2460*1256，支持120Hz高刷新率及第二代昆仑玻璃防护;核心搭载麒麟9010S芯片，后置四摄组合包含5000万像素超聚光主摄、1200万像素潜望长焦、1300万像素超广角及150万多光谱红枫原色镜头，内置5600mAh大容量电池，支持66W有线快充与50W无线快充。系统层面，该机出厂预装鸿蒙OS5.1，成为华为推动原生鸿蒙生态普及的重要载体。

价格策略上，华为近期对Pura80Pro/Pro+机型启动降价促销，起售价下调至5699元，进一步凸显标准版性价比优势。为加速鸿蒙5装机量增长，华为同步推出“鸿蒙生态日日新签到红包”活动，Pura80标准版用户可通过华为钱包App每日签到领取随机现金红包，连续60天累积金额最高可达1000元，实质性降低购机成本。

行业分析认为，Pura80标准版以直屏旗舰定位切入中高端市场，既满足用户对高性能与合理定价的双重需求，又通过鸿蒙生态活动强化用户粘性。随着原生鸿蒙应用生态持续完善，华为或借此机型进一步巩固国内高端市场份额。

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