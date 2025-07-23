华为Pura 80数字版发布：售价4699元起 7月30日开售

站长之家(ChinaZ.com) 7月23日 消息:今日早间，华为常务董事余承东通过官方视频首次揭晓了Pura80数字版的详细信息，并宣布该机型将于7月30日正式开售。此次发布的Pura80数字版共推出三个存储版本:12GB+256GB售价4699元、12GB+512GB售价5199元、12GB+1TB售价6199元。其中前两个版本可享受国家补贴政策，补贴后最低到手价仅4199元，在同价位旗舰机型中展现出较强竞争力。

据余承东介绍，Pura80数字版全系搭载麒麟9010S芯片，配备6.6英寸OLED直屏，分辨率达2460×1256，支持120Hz动态刷新率与第二代昆仑玻璃防护。影像系统采用四摄组合方案:5000万像素超聚光主摄、1200万像素潜望式长焦镜头、1300万像素超广角镜头，以及行业首发的150万多光谱红枫原色镜头，可精准还原自然色彩。续航方面，内置5600mAh大容量电池，支持66W有线快充与50W无线快充技术。

值得关注的是，该机型深度融入鸿蒙生态体系。用户通过华为钱包App参与"日日新签到红包"活动，每日可领取随机现金红包，连续60天累积最高可获1000元补贴，进一步拉低实际购机成本。

市场分析认为，此举将加速鸿蒙5.1系统的市场普及，目前该系统已实现超过5000款主流应用的适配。

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