华为鸿蒙HarmonyOS 5.1官宣7月31日开启升级：覆盖30多款设备

站长之家(ChinaZ.com) 7月23日 消息:今日，华为终端业务CEO余承东在发布会上正式宣布，全新Pura80数字版即日起开启预售，起售价4699元，并将于7月31日同步推送HarmonyOS5.1系统更新。此次系统升级将覆盖华为Pura70系列、Mate70系列等30余款设备，标志着华为鸿蒙生态建设进入新阶段。

据介绍，作为Pura80系列出厂预装系统，HarmonyOS5.1在流畅度与交互设计上实现突破性优化。通过动态内存调度算法，系统在多任务处理场景下帧率稳定性提升37%，应用启动速度缩短至0.8秒以内。针对高频使用场景，新增的"全景实况窗"功能可同时显示外卖进度、航班信息等6类动态数据，用户无需切换应用即可掌握关键信息。

AI能力升级成为本次系统更新的核心亮点。全新智慧助手小艺接入盘古大模型5.0，具备多模态交互能力:在旅游场景中，可识别5000个知名景点并自动生成游览攻略;日常穿搭方面，能结合用户衣橱物品、天气及日程安排，提供超过100种搭配方案。特别针对视障用户，系统通过摄像头实时分析环境，配合语音导航可识别障碍物位置、商品标签等200类物体，误报率较前代降低62%。

在影像与连接技术领域，HarmonyOS5.1推出"超感光扫码"功能，支持在15米距离、-20lux暗光环境或30度倾斜角度下完成支付级扫码。通信共享功能升级后，用户可将手机5G网络无缝流转至平板设备，延迟控制在20ms以内。余承东透露，目前鸿蒙原生应用数量已突破90万款，头部3000应用生态适配完成度达98%。

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