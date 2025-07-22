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A日报：Trae 2.0 正式升级 SOLO 模式；通义发布Qwen3新模型；智谱AI重磅推出Zread

2025-07-22 16:09 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、Trae 2.0 正式升级 SOLO 模式：智能自主开发 全流程集成一步到位

Trae 2.0 的 SOLO 模式是 AI 辅助编程领域的重大突破，将传统编码助手转型为全面的‘上下文工程师’，能够独立处理从创意构思到部署的整个开发流程。SOLO 模式整合了多项工具，实现了开发者与 AI 的无缝协作，提升了开发效率和体验。

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【AiBase提要:】

🚀 SOLO 模式实现全流程自主开发，无需人工干预。

🌐 整合编辑器、终端、浏览器等工具，提升协作效率。

💡 提升生产力，为未来 AI 与人类开发者合作奠定基础。

2、阿里通义发布最新模型Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507-FP8，AI 技术再升级！

阿里通义千问推出了Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507-FP8模型，该版本采用了非思考模式并支持256K文本长度的处理能力。这一更新在魔搭社区和HuggingFace平台开源，为开发者提供了丰富的实践机会，并展示了阿里在AI技术领域的前瞻性。

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【AiBase提要:】

✨ Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507-FP8模型引入了非思考模式，提升了长文本处理能力。

🚀 模型在魔搭社区和HuggingFace平台开源，便于开发者使用与修改。

🌐 阿里通义通过此次更新展现了其在AI技术普及和应用方面的领先地位。

详情链接:https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507

3、智谱AI重磅推出Zread：一键将GitHub项目转为清晰使用手册，开发者效率神器！

智谱AI推出的Zread功能通过一键生成结构化的GitHub项目使用手册，为开发者提供了高效的工具，优化了学习和使用开源项目的流程。

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【AiBase提要:】

🧩 Zread功能可一键将GitHub项目转化为结构清晰的使用手册，提升开发者效率。

📄 文档结构设计直观，包含目录和逐步展开的内容，便于理解项目全貌。

📊 语言简洁明了，融入图表展示，提高信息可视化和阅读体验。

详情链接:https://zread.ai/

4、零一万物发布万智企业大模型平台2.0及“万仔”Agent定制解决方案

零一万物CEO李开复在媒体沟通会上宣布，万智企业大模型平台2.0正式升级发布，并推出“万仔”Agent定制解决方案。该方案旨在通过高效、可靠的AI能力，与行业客户共同探索企业价值新边界。

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【AiBase提要:】

🧠 超级能干：快速理解用户意图，整合内外部知识与工具，跨部门高效交付任务

🔒 超级靠谱：通过先进技术降低模型“幻觉”，确保结果准确

🚀 可快速上岗：部署便捷，快速投入使用

5、字节跳动推出VLA通用机器人模型GR-3 支持高灵巧度操作

字节跳动Seed团队推出的GR-3模型在机器人操作领域展现出突破性能力，能够理解抽象语言指令并精准操作柔性物体，具备快速迁移至新任务和识别新物体的泛化能力。该模型通过Mixture-of-Transformers网络结构实现端到端训练，并结合三合一数据训练法提升性能。

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【AiBase提要:】

🧠 GR-3模型采用Mixture-of-Transformers（MoT）架构，整合视觉-语言与动作生成模块，实现高效微调。

🧩 通过三合一数据训练法，融合真机数据、VR轨迹数据和图文数据，显著提升模型泛化能力。

🔧 配合ByteMini双臂移动机器人，实现精细操作与复杂任务执行，如长程餐桌清理和柔性衣物处理。

详情链接:https://arxiv.org/abs/2507.15493

6、Pika重磅推出AI视频特效APP：自拍秒变大片，解锁无限创意新玩法！

Pika推出的AI视频特效APP通过简单操作让用户轻松创作个性化视频，涵盖风格转换、音频同步和场景定制等功能，极大降低了创作门槛，为普通用户带来全新的创意体验。

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【AiBase提要:】

🎥 上传自拍照即可生成多种风格的视频内容。

🎵 音频同步表演功能让AI版的你与音频节奏完美匹配。

🎨 支持场景、发色、服装等自由定制，实现创意混剪。

7、Dia浏览器Agent模式即将上线：AI操控“分身鼠标”，开启智能浏览新体验！

Dia浏览器的Agent模式引入了AI驱动的“分身鼠标”，让用户与AI操作互不干扰，提升了浏览效率与智能化体验。该模式深度整合了浏览器功能，支持自然语言指令和个性化设置，并注重隐私保护，为AI驱动的浏览器树立了新标杆。

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【AiBase提要:】

🧠 AI通过“分身鼠标”独立操控浏览器，提升多任务处理效率。

⚙️ 支持自然语言指令，实现个性化定制和高效信息处理。

🔒 采用本地优先数据处理策略，保障用户隐私与安全。

8、腾讯云推出CodeBuddy AI IDE：自然语言提出需求 不写一行代码

腾讯云推出的CodeBuddy AI IDE是一款能够通过自然语言对话完成产品设计、开发和部署的一体化AI全栈工程师工具，展现了强大的模型整合能力和高效的开发效率。

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【AiBase提要:】

🧠 通过自然语言对话实现从需求到部署的全流程自动化开发。

🎨 提供自然语言生成、图像化生成及组件化生成三种方式设计原型。

💻 内置Figma功能，支持多端代码生成与后端服务自动配置。

详情链接:https://codebuddy.ai/

9、南洋理工与北大合作推出开源长记忆世界模型WORLDMEM，提升虚拟场景一致性

南洋理工与北大合作推出的开源长记忆世界模型WORLDMEM，通过创新的记忆机制显著提升了虚拟环境中的场景一致性与连贯性，为未来虚拟现实应用提供了强大的技术支持。

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【AiBase提要:】

🧠 WORLDMEM 的核心记忆机制能够有效存储和提取场景信息，突破了传统方法的限制。

🔄 WORLDMEM 具备动态更新能力，随着环境的变化持续优化场景生成质量。

🌐 WORLDMEM 是一个开源的长记忆世界模型，旨在提升虚拟环境中的一致性和连贯性。

详情链接:https://github.com/xizaoqu/WorldMem

10、DuckDuckGo推出新功能：轻松隐藏搜索中的AI生成图片！

DuckDuckGo推出了一个新功能，允许用户在搜索结果中过滤掉AI生成的图片，以提升搜索体验。该功能基于手动维护的开源黑名单，虽然无法完全屏蔽所有AI内容，但能显著减少相关图片的数量。

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【AiBase提要:】

🧠 DuckDuckGo新增AI图片过滤功能，改善用户搜索体验。

🔒 用户可通过“AI图片”下拉菜单或设置选项选择显示或隐藏AI生成内容。

📊 该功能基于开源黑名单，未来计划增加更多过滤选项。

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