华为Pura80标准版7月30日开售在即 线下预订开启

站长之家(ChinaZ.com) 7月20日 消息:华为官方宣布，备受瞩目的华为Pura80标准版将于7月30日正式开售，尽管目前价格尚未公布，但已引发市场广泛关注。

从预订海报中可见，华为为预订Pura80标准版的用户准备了8大丰厚权益，包括交订金立减100元、购机赠价值299元的一年Care服务、一年内享3次免费贴膜等，这些优惠措施无疑进一步激发了消费者的购买欲望。

与此同时，华为Pura80Pro/Pro+也于近日推出了满5000元减800元的优惠活动，使得Pura80Pro的起售价降至5699元（12GB256GB版本），为消费者提供了更多选择。

在核心配置方面，华为Pura80标准版同样表现出色。该机将搭载麒麟9010S芯片，配备6.6英寸OLED直屏，分辨率高达2460*1256，支持120Hz刷新率，并采用第二代昆仑玻璃，为用户带来极致的视觉体验。其后置摄像头组合包括5000万像素超聚光摄像头、1200万像素潜望长焦、1300万像素超广角镜头以及150万多光谱红枫原色镜头，内置5600mAh大容量电池，支持66W有线快充和50W无线快充，满足用户全天候的使用需求。

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