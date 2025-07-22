马斯克正式进军餐饮业 特斯拉首家充电站餐厅开业

站长之家（ChinaZ.com）7月22日 消息:当地时间周一下午16:20，特斯拉酝酿七年的超级充电站餐厅（Supercharger Diner）在洛杉矶好莱坞66号公路旁正式揭幕。这座由首席设计师弗朗茨·冯·霍尔茨豪森主持开业的复合型设施，不仅面向特斯拉车主开放，更首次允许非特斯拉品牌车辆使用充电服务，开业当日即引发排队热潮，有用户提前13小时到场等候。

该餐厅坐落于圣莫尼卡大道7001号，融合了50年代美式复古风情与未来科技元素。设施内设80个最新V4超级充电桩、两块45英尺（约13.7米）LED巨幕电影墙，以及24小时营业的餐厅区域，可同时容纳超250人就餐。菜单设计充满怀旧色彩，提供特斯拉汉堡(13.5美元)、全牛肉热狗(13美元)、鸡蛋三明治(12美元)等经典美式餐点，所有食材均采用本地新鲜供应。

特斯拉车主可通过车载屏幕直接点餐，享受无缝衔接的充电用餐体验。非车主用户则需扫描充电桩二维码完成支付。除餐饮服务外，餐厅现场还限量发售特斯拉独家周边，包括1:10比例Optimus机器人可动人偶、复古印花T恤，以及Dog Mode Chill、Mango Bolt等创意口味软糖。

行业分析师指出，该餐厅的开业标志着特斯拉从能源供应商向生活方式品牌的转型迈出关键一步。通过将充电场景与社交娱乐深度绑定，特斯拉不仅提升了用户粘性，更创造了每千瓦时电费之外的附加收益模式。据内部人士透露，未来此类复合型充电站有望在全球范围内推广，成为特斯拉生态体系的重要节点。

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