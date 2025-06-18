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如何用 DeepSeek 生成重点知识梳理

2025-06-18 15:35 · 稿源：站长之家

导语

教程将指导你使用 DeepSeek AI 工具，通过简单指令生成结构化的重点知识梳理（如思维导图），以 “光合作用” 主题为例，帮助你高效获取知识框架。

使用工具

工具名称:DeepSeek

免费工具网址:https://www.deepseek.com

使用场景

学习资料整理

知识框架搭建

课程重点梳理

教程操作流程方法

  1. 进入 DeepSeek 平台，打开浏览器，输入 DeepSeek 官网网址，注册 / 登录账号（若有）。

    QQ20250618-154331.png

2.输入指令参数，在平台的文本输入框中，按以下格式输入指令:生成一份关于[光合作用]的思维导图，包含光合作用的定义过程、影响因素、意义以及与呼吸作用的比较。我希望这份思维导图能够清晰地展现光合作用的各个方面。确保关键词（如 “光合作用”）准确，需求描述具体(如包含的细分板块、呈现效果)。

QQ20250618-154351.png

3.设置输出格式，若平台支持格式选择，可指定 “思维导图” 或 “结构化梳理” 格式;若无，直接提交指令即可。

QQ20250618-154728.png

4.提交指令并生成内容，点击 “生成” 或 “提交” 按钮，等待 AI 处理（通常需几秒至一分钟）。

QQ20250618-154739.png

5.查看与调整结果，查看生成的思维导图内容，确认是否涵盖定义、过程、影响因素、意义及与呼吸作用的比较。

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