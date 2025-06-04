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如何用 DeepSeek 生成特定结构会议纪要

2025-06-04 13:59 · 稿源：站长之家

导语

在日常工作中，高效整理会议纪要至关重要。DeepSeek 作为一款功能强大的 AI 工具，能助力我们快速将会议记录梳理成清晰、结构化的文档。本教程将详细介绍如何运用 DeepSeek，把会议记录整理为包含决策事项、待办事项、风险预警三部分的会议纪要

使用工具

录咖语音转文字:https://www.lukaa.cn

DeepSeek AI助手:https://deepseek.com

使用场景

  • 会议复盘
  • 会议总结
  • 会议记录

教程操作流程方法

  1. 准备会议记录：线上 / 线下会议时录音，会后用语音转文字工具（如 “录咖”https://www.lukaa.cn）将录音转换为文字内容，并检查修正明显错误。

    QQ20250604-141427.png

  2. 登录并输入指令及会议记录：访问 DeepSeek（https://www.deepseek.com）官网登录，在输入框先输入指令:“请将以下会议记录整理为:决策事项 V / 待办事项口 / 风险预警!三部分。要求语言简洁明了，突出重点内容。”，再粘贴检查无误的会议记录文本。

    QQ20250604-141629.png

  3. 生成及优化会议纪要：点击发送指令生成会议纪要，快速浏览检查结构及内容，若有问题在原对话界面提出优化指令，直至符合需求。

    QQ20250604-141918.png

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