如何用 DeepSeek 生成特定结构会议纪要

本教程指导初中教师如何利用Deepseek和Kimi两款AI工具高效完成备课全流程。Deepseek用于生成教学设计方案和PPT大纲，Kimi则根据大纲快速生成精美课件。操作步骤：1）在Deepseek输入教学需求生成教学设计；2）用Deepseek生成PPT大纲；3）将大纲粘贴至Kimi PPT助手一键生成课件。该方法特别适合日常备课、临时调课需求，能大幅提升备课效率，让教师既省时又高效。