DeepSeek-V3.2-Exp正式发布

站长之家（ChinaZ.com）9月30日 消息:今日，DeepSeek正式对外发布其DeepSeek-V3.2-Exp实验性模型。该模型作为迈向新一代架构的重要中间步骤，在技术层面实现了新突破。

DeepSeek-V3.2-Exp基于V3.1-Terminus进行升级，引入了DeepSeek Sparse Attention（DSA）这一创新的稀疏注意力机制。这一机制首次实现了细粒度稀疏注意力，能够在几乎不影响模型输出效果的前提下，显著提升长文本的训练和推理效率。

为严谨评估稀疏注意力带来的影响，DeepSeek特意将DeepSeek-V3.2-Exp的训练设置与V3.1-Terminus严格对齐。在各领域公开评测集上的测试结果显示，DeepSeek-V3.2-Exp的表现与V3.1-Terminus基本持平。

在应用层面，DeepSeek官方App、网页端以及小程序均已同步更新至DeepSeek-V3.2-Exp版本，为用户提供更加高效的服务。与此同时，DeepSeek还宣布对其API价格进行大幅度调整，新价格即刻生效。

具体而言，输入缓存命中价格为0.2元，输入未缓存命中价格为2元，输出价格为3元。DeepSeek表示，新的价格政策将使开发者调用DeepSeek API的成本降低50%以上，这无疑为开发者带来了重大利好。

此外，DeepSeek-V3.2-Exp模型现已在Huggingface与魔搭两大开源平台上线。

HuggingFace:

https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2-Exp

ModelScope:

https://modelscope.cn/models/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2-Exp

