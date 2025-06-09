如何用 DeepSeek 进行论文降重

导语

在学术写作中，论文重复率超标是常遇到的难题。DeepSeek 作为一款强大的 AI 工具，能有效助力我们对重复率超标的段落进行学术化改写，降低重复率的同时保证论文的学术质量。接下来为您详细介绍使用方法。

使用工具

工具名称 :DeepSeek

:DeepSeek 工具网址:https://www.deepseek.com/

使用场景

毕业 论文降重

学术期刊投稿前优化

职称论文修改

教程操作流程方法

:在 DeepSeek 的输入框中，输入清晰、准确的降重指令。例如，“对重复率超标段落进行学术化改写，保持专业术语准确性的同时，需要进一步降低查重率”。

如果对改写风格有特定要求，如希望改写后的段落符合某知名学术期刊的风格，也可一并在指令中说明，如 “请以《XX 学科》期刊的写作风格进行改写” 。若 DeepSeek 支持，还可指定改写的具体方向，如将主动句改为被动句、拆分长难句等。

:DeepSeek 会依据指令对段落进行改写，并输出结果。认真审查改写后的内容，查看是否准确传达了原文意思，学术用语是否恰当，逻辑是否连贯。比如，检查改写后的句子中专业术语是否被错误替换，句子之间的因果关系、递进关系等是否依然合理。若发现改写结果存在问题，如语义偏差、语句不通顺等，可再次向 DeepSeek 输入指令进行优化。例如，若某部分改写后的表述过于口语化，可输入 “请将这部分内容进一步优化为更正式、学术的表达” ，并附上需要优化的文本。

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