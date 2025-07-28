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荣耀平板GT2 Pro开售：国补2124.15元起 配备3K电竞屏

2025-07-28 14:00 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月28日 消息:今日，荣耀旗下备受瞩目的荣耀平板GT2Pro正式开售，其起售价为2499元，而在国家补贴的优惠下，价格低至2124.15元，为消费者带来了更具性价比的选择。

在性能方面，荣耀平板GT2Pro表现出色。它搭载了高通骁龙8Gen3处理器，并搭配幻影引擎技术。这一强大的组合使得该平板能够以原生165帧的高帧率运行热门游戏《穿越火线 - 枪战王者》，为用户打造出极致流畅的游戏体验，让玩家在游戏世界中畅玩无阻。

屏幕是荣耀平板GT2Pro的一大亮点。它配备了一块12.5英寸的165Hz3K高刷高清LCD屏。高刷新率和高分辨率的组合，使得无论是观看精彩视频还是进行激烈游戏，画面都能呈现出流畅且清晰的视觉效果，为用户带来沉浸式的视听享受。

续航能力上，荣耀平板GT2Pro同样可圈可点。内置的10100mAh大电池，能够满足用户长时间使用的需求，减少频繁充电的困扰。同时，它还支持66W超级快充，当电量不足时，能快速为平板补充电量。而且，这款平板在保持出色性能的同时，还兼顾了便携性，厚度仅为5.8mm，重量为580g，方便用户随身携带。

其他配置方面，荣耀平板GT2Pro也毫不逊色。它搭载了八扬声器立体声系统，能够营造出震撼的音效，为用户带来身临其境的听觉感受。配合石墨烯散热系统，有效解决平板长时间使用时的发热问题，保证性能的稳定输出。此外，3D微动马达的加入，进一步提升了用户在使用过程中的交互体验。荣耀平板GT2Pro凭借其全方位的出色表现，有望在平板市场中占据一席之地。

国补2124.15元起！荣耀平板GT2 Pro开售：3K电竞屏 第三代骁龙8

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