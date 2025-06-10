如何用 DeepSeek 生成客服话术

​近日，浙江绍兴发生一起因处理海鱼不当而引发的险情。88岁的王大爷在清洗海鲈鱼时不慎被鱼刺扎伤手部，由于未及时处理伤口，当天傍晚他的手部便出现红肿疼痛症状，随后病情迅速恶化，因创伤弧菌感染引发感染性休克，被紧急送入ICU进行救治。 据了解，创伤弧菌是一种常见于海产品的细菌，其毒性极强，人体感染后48小时内死亡率可超过50%。这种细菌尤其偏爱肝病�