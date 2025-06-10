在客服工作中，面对客户不满，合适的话术能有效安抚情绪、解决问题。DeepSeek 作为一款强大的 AI 工具，可助力快速生成专业话术。下面为你详细介绍使用方法。
使用工具
- 工具名称:DeepSeek
- 免费工具网址:https://www.deepseek.com/
使用场景
- 电商售后
- 在线客服
- 投诉处理
教程操作流程方法
注册与登录:访问 DeepSeek 官网（https://www.deepseek.com/），点击注册按钮，按照提示完成账号注册。注册成功后，使用账号登录进入 DeepSeek 操作界面。
输入指令:在 DeepSeek 的输入框中，准确输入指令 “给我5个‘骂不还口’的万能话术:①‘完全理解您的心情’（先共情）②‘这个问题确实不该发生’(认错不认责)③‘今天18点前给您方案’(给明确期待)④附赠小礼品话术模板” ，确保指令清晰、完整。
生成话术:检查指令无误后，点击输入框旁的生成按钮，DeepSeek 将依据指令进行文本生成，稍作等待，即可在输出区域看到生成的5条客服话术。
优化与使用:浏览生成的话术，若觉得部分内容不符合需求，可再次调整指令重新生成，或在生成内容基础上进行适当修改。确认无误后，便可将这些话术应用于实际客服工作场景中。
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