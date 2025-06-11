如何用deepseek生成短视频脚本

导语

想快速创作出吸睛的30秒短视频脚本，却苦于没有灵感和思路?DeepSeek 能帮你轻松解决难题。它可以按照你的要求，生成带有开场悬念、核心干货、反转情节和结尾互动的优质脚本。下面就为你带来详细教程。

使用工具

工具名称:DeepSeek

工具网址:https://chat.deepseek.com/

使用场景

短视频创作

内容策划

创意脚本生成

教程操作流程方法

注册登录并进入操作界面:打开 DeepSeek 官网，完成注册登录。进入 DeepSeek 的对话交互界面，准备输入指令。

输入精准指令:在对话框中输入类似指令:“生成一个30秒的洗发水广告短视频脚本，要求包含开场悬念+3个核心干货+结尾互动，中间有反转”。

获取与优化脚本:发送指令后，等待 DeepSeek 生成脚本。检查生成的脚本，看是否满足时长要求、情节设置是否合理、干货内容是否实用。若存在问题，如某些情节表述模糊，可再次向 DeepSeek 发送补充指令进行优化，例如 “刚刚生成的减肥短视频脚本中，反转情节不够突出，帮我重新设计一个更有冲击力的反转” 。

完善细节与应用:对最终确定的脚本，补充画面风格、背景音乐等细节描述。之后便可将脚本用于短视频拍摄制作中。

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