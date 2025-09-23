首页 > 原创 > 关键词  > 雷军最新资讯  > 正文

雷军谈人能不能改变命运：不断尝试努力 就有机会

2025-09-23 13:56 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月23日 消息:本周四，备受瞩目的雷军 2025 年度演讲即将拉开帷幕，本次演讲以“改变”为核心主题。今日，雷军通过微博平台，率先分享了他对这一主题的深刻理解。

雷军在微博中写道：“没有什么事情是命中注定的，别人觉得你行不行不重要，关键是你自己有没有勇气，有没有决心去试一试。只要自己不断尝试、不断努力、不断成长，就有机会逆天改命。”这段话迅速引发了网友的共鸣和热议，许多人对雷军的积极态度表示赞赏。

小米17标准版、小米手机

在谈及近年来自身最大的变化时，雷军指出，是认知的转变。他解释说，过去几年间，小米经历了翻天覆地的变化，而这些变化的本质在于公司认知的升级。雷军认为，只有不断更新认知，才能在快速变化的市场环境中保持竞争力。

对于年度演讲，雷军表示，这就像是一次年度报告，他希望通过这个平台，向大家讲述小米的故事，分享小米的最新进展。他透露，每年的演讲都是一次与用户深入交流的机会，也是展示小米创新成果的重要时刻。

当被问及为何今年的演讲时间有所推迟时，雷军透露了背后的原因。他表示，原计划是在 6 月与小米YU7 发布会一同举办，但由于YU7 发布会内容丰富、时间较长，因此临时决定将演讲推迟至 9 月，与小米 17 系列年度旗舰发布会一同进行。雷军还幽默地表示，推迟演讲让他很高兴，因为这样还能“蹭一下”小米 17 的流量。

此次雷军的年度演讲，不仅是对小米过去一年发展的总结，更是对未来发展方向的展望。业界和消费者都对此次演讲充满期待，相信雷军将带来更多关于小米创新和发展的精彩分享。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 雷军称年度演讲稿准备差不多了：今晚再彩排一次基本齐活

    9月25日晚7点，小米创始人雷军将举办第六次年度演讲，主题为《改变》。他将分享小米自研芯片和小米汽车背后的故事，透露造车与重启芯片研发是同时进行的重大决策，几乎押上公司全部家底。演讲还将发布年度旗舰小米17系列，包括小米17（史上最强标准版旗舰）、小米17 Pro（最精湛小尺寸科技影像旗舰）和小米17 Pro+ Max（史上最强巅峰科技影像旗舰）。雷军表示，演讲稿已基本完成，今晚彩排后即可定稿。

    ​小米 ​雷军 ​小米汽车

  • 雷军称自己是社恐型e人：提前两个月开始准备年度演讲稿

    小米CEO雷军年度演讲定于9月25日19:00举行，届时将发布小米13系列等旗舰产品。雷军透露，尽管自认社恐，每次演讲前仍会紧张，但通过提前两个月准备讲稿、多次彩排和团队协作确保效果。他特别提到使用小米平板7 Ultra作为演讲准备工具，该设备搭载顶级OLED屏、支持120Hz刷新率，并首发小米自研芯片，定位移动生产力工具，适配PC级办公应用，可实现多任务处理。雷军出差常带两部此平板，分别用于会议和记录。

    ​雷军年度演讲 ​小米17系列 ​雷军社恐

  • 雷军演讲主题《改变》官宣：聊玄戒芯片和小米汽车背后的故事

    小米集团卢伟冰透露，雷军将于9月25日晚7点举行第六次个人年度演讲，主题为《改变》。演讲将重点探讨小米自研芯片的研发历程及小米汽车背后的故事，引发业界与粉丝广泛关注。回顾去年，雷军曾以“勇气”为主题，聚焦小米造车决策的艰难历程与科技发布。此次演讲备受期待，将成为行业焦点。

    ​雷军年度演讲 ​小米玄戒芯片 ​小米汽车

  • 雷军晒2025年第99次健身打卡 100次全年目标即将完成

    9月24日早，小米CEO雷军在社交平台晒出健身打卡照，这是他今年第99次健身。预计明天将完成第100次打卡，实现全年健身目标，并在当晚演讲中正式宣布。雷军年初曾立下2025年完成100次健身、交付30万辆汽车、多旅行并测试汽车的新年愿望。近九个半月来，他保持平均每月超10次的健身频率，其坚持锻炼的榜样作用激励众多网友加入健身行列。

    ​雷军健身 ​小米CEO ​年度演讲

  • 海尔洗衣机入选工信部“2025年度卓越级智能工厂”

    9月11日，工信部公布2025年度卓越级智能工厂项目名单，海尔上海洗衣机互联工厂成功入选。这是继今年1月天津工厂后，海尔8个月内第二次获此国家级荣誉，成为业内入选次数最多的企业。该工厂依托卡奥斯工业互联网平台，实现全流程数字化管理，融合数字孪生、人工智能等40余项前沿技术，生产效率提升37%，交付效率提高40%，制造成本降低33%。工厂还构建柔性化与绿色化生产体系，支持波轮与滚筒混流生产，并落地AR检测、无人巡检等智能场景。产品创新方面，海尔融合·洗护家洗衣机实现“全家衣物一机洗护”，获行业权威认证。立足国家级卓越工厂新起点，海尔将持续为全球用户创造价值，树立行业高质量发展新标杆。

    ​智能工厂 ​数字化转型 ​智能制造

  • 行业首座！海尔冰箱获评工信部“2025年度卓越级智能工厂”

    青岛海尔冰箱互联工厂入选“2025年度卓越级智能工厂项目”，成为冰箱行业首座卓越级智能工厂。通过数字化技术实现五大核心环节升级，包括工厂建设、研发设计、智能制造、能耗管理和供应链搭建。工厂采用数字孪生、三维建模等技术，提升协同效率10%，研发周期缩短超30%，设备故障率下降72%，单位产值能耗降低41.5%。柔性供应链支持超200种型号混流生产，订单准时送达率提升，库存周转率提高30%。目前该方案已带动16家工厂改造，吸引300余家企业观摩，成为行业数字化转型标杆。2025年上半年，海尔冰箱国内市场份额达46.4%，其高端产品稳居市场领先地位。

    ​数字化转型 ​智能制造 ​数字孪生

  • 央视融媒、新华网等多家媒体聚焦报道2025年度省级南粤家政“金牌管家（养老护理员）”培训项目

    2025年度省级南粤家政“金牌管家（养老护理员）”培训项目于9月6日至14日在广州从化开班。本次培训以提升养老护理员专业技能与服务水准为目标，吸引众多媒体关注报道。多家权威媒体通过文字、图片、视频等形式全方位记录培训精彩瞬间，展示学员风采与培训成果，为养老护理行业输送优秀人才，营造良好发展氛围。

    ​南粤家政 ​金牌管家 ​养老护理员

  • 2025年高端洗地机、吸尘器选购终极指南：能洗地的吸尘器

    本文探讨了现代家庭清洁电器的选购要点，强调“三合一”机型（吸尘、洗地、除螨）的实用性。以莱克天狼星S10 Pro为例，其250AW大吸力、智能控水系统和便捷除螨功能能高效解决地毯深层清洁、地板干湿处理及床品除螨等痛点。产品设计注重用户体验，如无线操作、自清洁功能和180°平躺设计，适合有孩子、宠物或过敏人群的家庭。文章指出，高端清洁电器应真正节省时间精力，让科技提升生活品质，而三合一机型相比分开购买专业设备更经济实惠。

    ​清洁电器 ​洗地机 ​吸尘器

  • 雷军2025年已健身96次 本周有望达成100次全年目标

    今天一早，雷军通过社交平台分享了自己的健身动态。 其配文健身房打卡，2025年第96次，坚持健身！”，引发众多网友关注。 从进度来看，距离100次的全年健身目标仅差4次，以一周剩余时间推算，本周内他大概率能顺利达成这一目标，其长期坚持的健身态度也成为不少人学习的榜样。

    ​健身动态 ​雷军 ​自律精神

  • 每日互动内控体系成效卓越 获评2025年上市公司内部控制最佳实践案例

    9月22日至23日，中国上市公司协会在北京举办“中上协财专委走进上市公司系列活动”，并发布“2025年中国上市公司内部控制案例征集”结果。数据智能领军企业每日互动（股票代码：300766）凭借在内部控制体系建设方面的卓越成效，成功入选“2025年中国上市公司内部控制最佳实践案例”。公司副总理、首席财务官朱剑敏代表公司领奖。该案例全面考察上市公司对经济活动特性与风险识别的精准性、内控机制的创新性及实施实效性。此次荣誉不仅是对每日互动内控工作的肯定，更是公司治理达到行业优秀水平的权威认证。未来，每日互动将持续深化内控成果，发挥示范引领作用，推动上市公司治理现代化，为资本市场健康发展贡献力量。

    ​上市公司 ​内部控制 ​每日互动

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM