雷军谈人能不能改变命运：不断尝试努力 就有机会

站长之家(ChinaZ.com) 9月23日 消息:本周四，备受瞩目的雷军 2025 年度演讲即将拉开帷幕，本次演讲以“改变”为核心主题。今日，雷军通过微博平台，率先分享了他对这一主题的深刻理解。

雷军在微博中写道：“没有什么事情是命中注定的，别人觉得你行不行不重要，关键是你自己有没有勇气，有没有决心去试一试。只要自己不断尝试、不断努力、不断成长，就有机会逆天改命。”这段话迅速引发了网友的共鸣和热议，许多人对雷军的积极态度表示赞赏。

在谈及近年来自身最大的变化时，雷军指出，是认知的转变。他解释说，过去几年间，小米经历了翻天覆地的变化，而这些变化的本质在于公司认知的升级。雷军认为，只有不断更新认知，才能在快速变化的市场环境中保持竞争力。

对于年度演讲，雷军表示，这就像是一次年度报告，他希望通过这个平台，向大家讲述小米的故事，分享小米的最新进展。他透露，每年的演讲都是一次与用户深入交流的机会，也是展示小米创新成果的重要时刻。

当被问及为何今年的演讲时间有所推迟时，雷军透露了背后的原因。他表示，原计划是在 6 月与小米YU7 发布会一同举办，但由于YU7 发布会内容丰富、时间较长，因此临时决定将演讲推迟至 9 月，与小米 17 系列年度旗舰发布会一同进行。雷军还幽默地表示，推迟演讲让他很高兴，因为这样还能“蹭一下”小米 17 的流量。

此次雷军的年度演讲，不仅是对小米过去一年发展的总结，更是对未来发展方向的展望。业界和消费者都对此次演讲充满期待，相信雷军将带来更多关于小米创新和发展的精彩分享。

（举报）