为什么GEO品牌监控成为2025年品牌增长的关键?

2025-11-04 17:01 · 稿源：站长之家

前两天，一个做ToB SaaS的创始人跟我吐槽:"今年市场预算砍了30%，但老板还要增长。传统渠道成本越来越高，真不知道钱该往哪投。"

我问他:"你知道用户现在怎么找产品吗?"

他愣了一下:"应该还是Google搜索吧?"

错了。用户正在大规模迁移到AI搜索。

流量正在发生结构性转移

2025年的数据已经很明确了:ChatGPT每天处理超过10亿次查询，预计2030年流量就会超过Google。更关键的是，58.5%的Google搜索已经是零点击——用户看完AI摘要就走了，根本不点进网站。

GEO

这意味着什么?传统SEO的ROI正在快速衰减。

你花了大价钱做SEO，Google排名第一页，但用户现在直接问ChatGPT、Claude、豆包"推荐一个XX工具"。如果AI的回答里没有你的品牌，那些SEO投入就白费了。

更残酷的是，71%的美国人用AI搜索研究购买决策，B2B领域这个比例高达89%。流量已经不在搜索引擎了，在AI平台上。

GEO不是趋势，是现实

GEO（生成引擎优化）这个概念是普林斯顿大学在2024年提出的。研究发现，通过GEO优化，品牌在AI回答中的可见度最高能提升40%。

但这里有个更现实的问题:你怎么知道AI有没有推荐你?

Google Search Console能告诉你排名和点击率，但ChatGPT、豆包这些AI平台回答了什么，你完全看不到。可能竞品已经被推荐了50次，而你的品牌一次都没出现，你根本不知道。

这就是为什么GEO品牌监控成为2025年的关键。

没有监控，你连战场在哪都不知道。有了监控，你才能看到:

  • 你的品牌在AI回答中被提及了多少次
  • 在什么问题下被推荐、排名第几
  • 竞品表现如何、差距在哪
  • 曝光率是上升还是下降

为什么监控本身就是增长机会

很多人觉得监控只是"看数据"。其实不是，监控是发现增长机会的第一步。

我最近在用AIBase的品牌监控服务（https://app.aibase.com/zh/tools/trackers），发现了几个有意思的场景:

场景1:发现隐藏需求。一个做时间管理工具的朋友，通过监控发现，用户问AI"推荐番茄钟软件"时，他的品牌从来没被提到。但他的产品明明有番茄钟功能，只是官网没重点写。后来他调整了内容结构，两周后AI就开始推荐他了。

场景2:追踪竞品动向。另一个做CRM的朋友，发现竞品突然在AI回答中的曝光率暴涨。一查才知道，竞品更新了案例库，加了很多行业数据。他马上跟进优化，一个月内曝光率提升了25%。

AIBase品牌监控服务首页

图:AIBase品牌监控服务界面

场景3:验证内容效果。有个做设计工具的团队，花了两周优化官网内容。但不知道有没有用。通过监控发现，优化后AI推荐次数从每周3次涨到15次。这比任何数据分析都直观。

AIBase品牌得分排名

图:品牌在AI平台的曝光得分对比

AIBase覆盖了豆包、DeepSeek、通义千问、腾讯元宝、文心一言这5大中文AI平台。这点很关键，因为国内用户更多用国产AI，只盯着ChatGPT会漏掉主战场。

三步建立GEO监控体系

我的建议是:

第一步，建立基线。测试10-20个核心问题（比如"推荐XX工具"），记录初始曝光率。这是你的起点，也是后续对比的基准。

第二步，定期追踪。每周检查一次核心问题的AI回答。如果发现品牌消失或排名下降，立即分析原因——可能是竞品更新了内容，也可能是AI模型调整了。

第三步，优化验证。监控发现问题 → 优化内容（更新案例、补充数据）→ 再次监控验证效果。形成闭环，持续迭代。

最后说一句

2025年，品牌增长的逻辑变了。以前是"被搜索到"，现在是"被AI推荐"。如果你还看不到自己在AI生态里的可见度，那不是你的品牌不够好，而是你根本不知道战场在哪。

监控不是成本，是增长的起点。看不见的，就等于不存在。

