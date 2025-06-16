如何用 DeepSeek 生成教育领域演讲稿

导语

在数字化浪潮席卷教育行业的当下，利用 AI 工具快速生成高质量演讲稿成为提升效率的重要方式。DeepSeek 凭借强大的语言处理能力，能助你高效完成演讲稿撰写。以下是具体使用教程。

使用工具

工具名称 :DeepSeek

:DeepSeek 免费工具网址:https://www.deepseek.com/

使用场景

教育工作汇报

学术交流分享

教师培训发言

教程操作流程方法

访问平台:打开浏览器，输入 DeepSeek 网址https://www.deepseek.com/ ，进入 DeepSeek 官方网站，若首次使用，需完成注册登录流程。 输入指令:在 DeepSeek 的交互输入框中，完整准确地输入指令:“帮我写一份 [关于人工智能在教育中应用] 的演讲稿，面向学校领导和老师，突出人工智能的优势和挑战，并提出相应的应对策略。” 确保指令清晰，避免模糊表述。 调整优化:DeepSeek 生成演讲稿初稿后，仔细阅读内容，检查是否符合预期。若存在结构不合理、内容不充分等问题，可添加补充指令，如 “增加人工智能个性化学习的具体案例”，让生成内容更贴合需求。

4.整理完善:确认内容基本满足要求后，将生成的演讲稿复制到文档中，按照演讲稿格式进行排版，检查语句通顺度，适当添加口语化表达，使其更适合现场演讲，完成最终演讲稿制作。

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