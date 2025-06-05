如何用 DeepSeek 进行合同审核

导语

在商业活动中，合同是保障各方权益的重要依据。然而，合同条款中的法律风险若未被及时察觉，可能会给企业带来巨大损失。借助先进的 AI 工具，能够高效地对合同进行审核，排查潜在风险。本文将为您详细介绍如何使用 DeepSeek 进行合同审核，检查条款中的法律风险。

使用工具

工具名称:DeepSeek

工具网址:https://deepseek.com/

使用场景

企业法务审查合同

律师处理合同业务

商务人员签订合同前自查

教程操作流程方法

1、打开 DeepSeek 平台:通过电脑浏览器进入 DeepSeek 官方网站，也可在手机应用商店下载 DeepSeek 的 APP，注册并登录账号。

2、上传合同文件:在 DeepSeek 的操作界面中，找到文件上传入口，点击上传，选择准备好的合同文件，等待文件上传完成。

3、下达审核指令:文件上传成功后，在指令输入框中，清晰明确地输入审核要求，如 “请帮我审查这份合同，列出所有可能存在的法律风险点，并给出对应的改进建议”。指令越清晰，DeepSeek 给出的审核结果越符合预期。

4、查看审核结果:DeepSeek 接收到指令后，会对合同进行分析。等待片刻后，系统将输出审核结果，一般会详细列出合同中存在法律风险的条款，如条款的合法性存疑、违约责任界定模糊、交付条款不清晰等，并针对每个风险点给出专业的改进建议，如修改合同编号的矛盾处、明确付款方式的勾选等，还可能会关联相关法律法规作为依据。

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