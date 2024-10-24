马斯克放“大招”：特斯拉将推200万辆无人驾驶出租车 Cybercab剑指3万美元价位

站长之家(ChinaZ.com) 10月24日 消息: "未来，你可能不需要为打车发愁了。"在特斯拉2024年第三季度财报电话会议上，埃隆·马斯克抛出了一个重磅消息:特斯拉将在2026年量产Cybercab无人驾驶出租车，年产能目标高达200万辆。这一消息立即在全球科技和汽车圈引发轰动。

"马斯克这次是动真格的，"硅谷知名科技分析师John Mitchell表示，"特斯拉选择在当前全球经济形势下推出这样一款革命性产品，显示了其对自动驾驶技术的绝对信心。"

最令市场瞩目的是Cybercab的售价。据知情人士透露，得益于特斯拉4680电池技术的突破，这款未来感十足的无人驾驶出租车的售价将低于3万美元。"这个定价简直是颠覆性的，"全球新能源汽车产业研究所副所长张明（化名）告诉记者，"要知道，目前市面上一辆普通的电动车都要2-3万美元。特斯拉这是要把无人驾驶从'科技奢侈品'变成'大众商品'。"

运营成本方面的数据同样令人惊讶。"每公里不到1元人民币的运营成本，这意味着什么?"某共享出行平台高管感叹道，"这将彻底改变出租车行业的游戏规则。"

中国市场显然是特斯拉的重点布局区域。马斯克在会议中特别强调，中国市场的需求远超欧美，预计明年交付量将增长20%-30%。"中国消费者对新技术的接受度特别高，"上海某汽车咨询公司总监李强分析称，"加上中国完善的充电基础设施，Cybercab在中国市场的前景令人期待。"

更有趣的是，马斯克还抛出了一个创新的商业模式:现有网约车司机可以转型成为Cybercab车队管理者。"这不仅是一次技术革新，更是一次行业升级，"某头部网约车平台内部人士表示，"司机们可以从体力劳动者变成经营者，这或许能缓解目前网约车行业的各种矛盾。"

不过，并非所有人都对Cybercab持乐观态度。"量产目标太过激进，"某汽车行业资深分析师指出，"每年200万辆的产能，即使是特斯拉也需要投入大量资源。此外，各国对无人驾驶的政策法规仍存在不确定性。"

投资界对Cybercab的态度则较为谨慎。"确实是个革命性产品，但投资需要考虑多个维度，"某知名投资机构合伙人表示，"除了关注特斯拉本身，产业链上下游可能蕴含更多机会。"

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