网易游戏发布元旦假期未成年人游戏限时通知

站长之家(ChinaZ.com) 12月27日 消息:网易游戏根据国家新闻出版署发布的《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》以及国务院办公厅公布的《关于2024年部分节假日安排的通知》，制定了元旦假期期间及前后对未成年人游戏时间的限制措施。

在以下日期，未成年人可以在20时至21时体验游戏，具体安排如下:

2023年12月29日（星期五）

2023年12月30日至2024年1月1日（元旦假期）

同时，网易呼吁所有玩家合理安排游戏时间，保持适度游戏。

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