网易游戏发布元旦假期未成年人游戏限时通知

站长之家(ChinaZ.com) 12月27日 消息:网易游戏根据国家新闻出版署发布的《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》以及国务院办公厅公布的《关于2024年部分节假日安排的通知》，制定了元旦假期期间及前后对未成年人游戏时间的限制措施。
在以下日期，未成年人可以在20时至21时体验游戏，具体安排如下:
2023年12月29日（星期五）
2023年12月30日至2024年1月1日（元旦假期）
同时，网易呼吁所有玩家合理安排游戏时间，保持适度游戏。
（举报）
站长之家(ChinaZ.com) 12月27日 消息:网易游戏根据国家新闻出版署发布的《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》以及国务院办公厅公布的《关于2024年部分节假日安排的通知》，制定了元旦假期期间及前后对未成年人游戏时间的限制措施。
在以下日期，未成年人可以在20时至21时体验游戏，具体安排如下:
2023年12月29日（星期五）
2023年12月30日至2024年1月1日（元旦假期）
同时，网易呼吁所有玩家合理安排游戏时间，保持适度游戏。
（举报）
11.11云上盛惠！海量产品 · 轻松上云！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！
本周五晚我们将迎来元旦三天假期，连续三天且不调休。假期的游戏防沉迷也依然生效，每天只能玩1小时。《元梦之星》主动加码更严格的充值策略，12岁以下禁止充值，严于主管部门关于8岁以下禁充”的要求，也未设立渠道服，游戏内完全按照统一的防沉迷标准执行。
中国音数协游戏工委、中国游戏产业研究院与伽马数据发布了联合编制的《2023中国游戏产业未成年人保护进展报告》。调研数据显示，在未成年用户行为方面，其休息时间选择游戏的偏好仅排第六，28.86%未成年人游戏消费呈降低趋势，56.26%家长与孩子约定游戏条件或将游戏作为激励方式。随着19岁以下网民规模突破2亿，未成年人保护课题所面临的变数和挑战也会越来越多，整个保护生态的系统化建设也应该逐步迈入动态发展的新阶段，但毋庸置疑的是，包括每一位家长、每一家企业在内，各方各界都应该责无旁贷，高度重视，只有全社会加强协力，才能营造出更有助于未成年健康成长的空间。
12月15日，网易游戏宣布与华为就鸿蒙生态达成合作，将基于HarmonyOSNEXT启动鸿蒙原生应用开发。网易2001年正式成立在线游戏事业部，与广大游戏热爱者一同成长。随着更多游戏伙伴的加入，鸿蒙游戏品类和内容日益丰富，鸿蒙的领先技术与高品质的游戏内容融合，进一步推动游戏产业工业化和精品化发展，为游戏产业可持续发展提供了坚实有力的支撑。
网易游戏近日宣布推出家长关爱平台，新增了一键禁止游戏充值和登录的功能，旨在帮助家长更方便地管理孩子的游戏行为，防止沉迷和过度消费。通过绑定孩子的游戏账号，家长们可以在自己的手机上进行全方位的管理。平均每年网易游戏在未成年人保护方面投入超过1亿元。
鸿蒙官方宣布，网易游戏与华为达成鸿蒙合作，网易游戏将基于HarmonyOSNEXT启动鸿蒙原生应用开发，为玩家带来更多元的交互玩法和更创新的游戏体验。
互联网科技在不断进步的同时，也深深影响着人们的生活。多彩的网络游戏吸引了不少未成年人的注意力，但是过度沉迷网络游戏对身心成长很不利。除了在游戏中加入防沉迷措施之外，家长也需要积极参与孩子的教育与管理，从产生有效合力，为未成年人身心健康成长保驾护航。
随着元旦假期的临近，旅游热持续升温。截至12月24日，元旦假期国内机票预订量超120万，比一周前增长近45%，其中漠河机票预订量增幅达七成，多数游客都想体验漠河的冰雪旅游。最后再品尝一下漠河美食鳕鱼炖豆腐，这是漠河最有营养的一道菜，鳕鱼是漠河特产的冷水鱼之一，肉多刺少，吃起来清口不腻含有丰富的营养。
你计划在元旦假期出门玩吗？据民航出行服务平台航旅纵横的数据显示，元旦假期期间，国内航线计划执行航班量约3.8万班次国际及地区航线计划执行航班量则超过5800班次。元旦假期的出游主题包括主题乐园、滑雪、温泉、追极光、音乐演出、户外登山、海岛游、邮轮旅行、宅酒店和看烟花等。
按照铁路车票15天的预售期，今天旅客可以购买元旦假期首日的火车票。今年元旦假期从2023年12月30日起至2024年1月1日止，假期最后一天的返程火车票将于12月18日开售。需要提醒的是，候补购票的预付款按本单各候补需求中，票款最高的额度计算。
昨天的一场大雪，让很多喜欢雪的小伙伴非常开心，接下来很快还将迎来更开心的元旦三天假。根据假期安排，今年元旦假期为2023年12月30日至2024年1月1日放假，共3天，没有调休。最后提醒大家，12月18日可购买1月1日的返程火车票，千万别忘记了。
Moning提供您所需的所有工具，帮助您全面了解自己的财富，做出更好的投资决策，避免昂贵的错误并提高绩效。无论您的策略是以股息为导向还是以增长为导向，我们独家的股息和增长安全评分告诉您一支股票是否具有吸引力。通过股息最大化和安全化，获得更大的潜在资本收益，并长期增加您的资本。不要错过投资机会，利用我们的快速筛选器和详细信息表。没有任何公司会对您保留秘密。
Brella 是世界上最大的会议之一，与会者和赞助商提供引人入胜的体验和智能社交网络。它提供白标 iOS/Android 应用、AI 匹配算法、自动桌位分配、参会者日程定制、无密码认证、展示场馆平面图、1 对 1 视频会议和多轨道直播等功能。
Human101是一个快速从单视图重建人体的框架。它能够在100秒内训练3D高斯模型,并以60FPS以上渲染1024分辨率的图像,而无需预先存储每帧的高斯属性。Human101管道如下:首先,从单视图视频中提取2D人体姿态。然后,利用姿态驱动3D模拟器生成匹配的3D骨架动画。最后,基于动画构建时间相关的3D高斯模型,进行实时渲染。
Intuit Assist 是一款全球金融科技平台，旨在通过 TurboTax、Credit Karma、QuickBooks 和 Mailchimp 帮助您实现财务自信。无论您是小企业主、消费者还是自由职业者，Intuit 的平台都能为您提供支持。TurboTax 可以帮助您正确完成税务申报，无论是自己操作还是由税务专家协助。Intuit Assist 通过社区努力帮助社区繁荣发展，支持和庆祝女性经营的企业，推动LGBTQ+成员的真正盟友关系，支持初创企业等。
Prolific 是一个在线研究参与者平台，提供高质量的参与者来进行学术研究和 AI 训练。通过连接研究者和参与者，Prolific 提供可信赖的数据集，帮助研究者进行世界领先的研究和 AI 开发。
HiDream.ai是一个使用生成式AI来提升人类创造力和生产力的平台。它提供了像Pixeling这样的产品,可以自动生成图像、视频、文字等创意内容,帮助用户提高工作效率,创造更多价值。平台采用自主研发的多模态基础模型,可以处理文本、图像、音频等不同形式的数据,实现多模态的生成。平台面向创意工作者、企事业单位等用户,提供基于订阅的服务模式。用户可以通过WEB页面访问该平台,体验其强大的生成能力。
Spicychat 是一个聊天机器人平台，提供虚拟 AI 角色。在 Spicychat 上加入我们的聊天机器人，实现你所有最疯狂的幻想。
PrivacyQuest是一款一体化隐私和数据保护合规工具，旨在帮助企业满足不断变化和复杂的隐私法规要求。该工具包含多个模块，包括处理活动记录、处理评审、个人数据泄露管理、个人权利和同意管理、风险和司法要求跟踪等。创始人具有法律背景和多年经验，使得该工具预配置，无需专业团队即可上手使用。提供60天试用期，让用户测试平台是否符合其需求。
RepoNotes 是一个代码变更摘要生成器和共享平台。它利用人工智能理解代码变更，并自动生成易于理解的摘要，而无需提交信息。用户可以选择开放源代码库，也可以连接私有源代码库。然后，RepoNotes 会分析代码变更，生成更新摘要，并通过 Slack 帖子发送给用户，帮助开发人员更快地理解代码变更。
PropFlo是第一个也能被购房者访问的客户关系平台！以最终用户为核心设计，Propflo满足了每个建筑商通过智能增加销量的需求，以及为每个购房者提供延伸便利直至交房的需求！PropFlo提供智能线索互动、客户画像、个性化对话、线索评分、销售自动化、自动化售前流程、集成呼叫中心、营销自动化、线索培育、社交整合、与电子邮件、短信、WhatsApp一起使用、报告和仪表板、销售绩效统计、线索仪表板、营销报告等功能。
Marketcells是一个强大的数字平台，为社交网络营销、通讯和销售提供解决方案。它整合了数字营销、大数据和人工智能，旨在促进中小型企业的发展。该平台简化了运营业务流程，降低了成本，并提高了投资回报率。Marketcells相信商业运营可以像游戏一样有趣，简化、优化和自动化日常流程，并提供用户友好的界面和清晰的报告可视化。它还提供了安全性和控制，以及计划、参与度、电子商务和分析功能。
copilot-gpt4-service是一个可以将Github Copilot的Chat请求免费转换为ChatGPT请求的工具,实现通过Github Copilot来使用更强大的GPT-4模型的功能。用户只需要设置好接口和Github Copilot的token,就可以通过Copilot随时随地使用GPT-4模型进行交互式编程和获取知识。该项目实现简单、部署方便,可以帮助编程者提高工作效率。
Sheety.ai 是一个帮助你生成电子表格公式的工具。它利用人工智能的力量来理解你的问题，并为你生成正确的公式。Sheety.ai 帮助你节省时间，无需考虑语法和公式。通过创建免费帐户，可以存储和随时访问生成的公式。
Hacker News Telegraph是一个根据Hacker News社区用户评论自动生成新闻的聚合网站。它通过分析用户讨论的热点话题,自动生成看似由编辑撰写的新闻稿件,从而创造了一个“虚拟”的科技新闻媒体。该产品具有自动内容生成、主题挖掘、评论分析等功能,能够自动产出大量高质量的科技新闻内容,对于内容生产力有很强的支持作用。
Turbo Paint是一款集AI技术与绘画创作于一体的应用。它能够实时地将您的涂鸦或素描智能升级成精美的图像作品。无论您是专业画家还是业余爱好者,都可以通过Turbo Paint开启创作的无限可能。关键功能包括:简单易用的界面设计,适合任何年龄段的用户;强大的AI算法,可智能解析并增强您的创意;分享创作的社交平台支持;吸引儿童的互动功能等。无论您是想琢磨涂鸦创意,还是进行素描创作,Turbo Paint定能激发无限创造力,是绘画创作的绝佳工具。
fabula for kids是一款帮助用户轻松创作生动故事的工具。用户可以描述故事情节和图像，系统将根据描述生成定制图像和音频叙述，为用户创造独一无二的故事体验。该产品定位于帮助家长为孩子打造难忘的故事时光。
cloudflare-ai-web是一个开源的基于Cloudflare Workers AI和ChatGPT的AI Web应用平台。它支持GeminiPro Vision图片生成,提供强大的文本生成、翻译能力,可以快速构建生成图片、文字的AI平台。具有全球CDN加速,使用简单,部署方便等优点。
ThemeAI是一款由GPT4驱动的人工智能网页设计主题选择工具。用户可以免费轻松选择有意义的主题，浏览广泛的主题库，打造个性化的主题集合，并轻松管理个人资料。通过ThemeAI，您可以将您的网站转变为一个富有意义的杰作。加入我们，重新定义网页设计，提升您的数字化存在！
Avumi 是一家时尚科技平台，为在线购物者提供时尚品牌网站上的数字服装试穿体验。通过 Avumi，您可以让您的客户在网站上准确地虚拟试穿衣物，以便更好地选择购买。
为什么选择 Innovatiana 进行数据标注外包？Innovatiana 是一家致力于为您的人工智能需求提供有意义和有影响力的外包服务的公司。我们在马达加斯加招聘并培训我们自己的数据标注团队，为他们提供公平的薪水、良好的工作条件和职业发展机会。我们拒绝使用众包实践，为您提供有意义和有影响力的外包服务，并透明地提供用于人工智能的数据来源。我们的任务由一位英语或法语经理负责，以实现紧密的管理和沟通。我们提供灵活的价格，根据您的需求和预算定价。我们重视数据的安全性和机密性，并采取最佳的信息安全实践来保护数据。我们的数据标注专家经过专业培训，为您提供高质量的标注数据，用于培训您的人工智能模型。