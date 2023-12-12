Mambu发布报告:生成式AI和监管变革将塑造2024年亚太金融服务

**划重点:** 1. 📈2024年亚太金融服务的关键趋势:数字转型、支付、抵押、生成式AI、嵌入式金融、大科技与新兴科技、监管。 2. 💡 Mambu新亚太市场销售总监Colin Kum表示，生成式AI将成为2024年亚太金融关注焦点，尤其是在提升客户体验方面。 3. 🌐2024年亚太金融服务行业将受到监管变革的影响，部分地区将颁发新的数字银行牌照，跨境支付监管也将发生重大变化。

站长之家(ChinaZ.com) 12月12日 消息:领先的SaaS云银行平台Mambu 发布了其2024年度合作伙伴预测报告，深入探讨了未来一年金融领域的趋势，并研究了银行、企业和金融机构如何应对这些变化的方式。该报告由包括AWS、EY、德勤、Mastersystem、frankieone和Marqeta在内的来自大科技和金融服务领域的30位专家预测，这些趋势预计将在全球范围内影响金融行业。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Mambu亚太区市场销售总监Colin Kum表示:“2023年对亚太地区的金融服务产生了巨大的变革和冲击，不断变化的监管框架、跨境支付的创新以及新老玩家持续进行的数字转型工作都产生了影响。随着我们步入2024年，亚太地区，特别是东南亚，将继续经历快速增长和转型，生成AI在银行业的强劲影响将发挥重要作用。”

生成式AI在银行业的崛起预计将成为2024年亚太地区的重要关注点，许多金融服务机构预计会拥抱这项新技术，特别是由于其提升客户体验的能力。生成式AI还将在组织内部提高生产力并增强问题解决能力方面发挥关键作用，尽管亚太地区的风险规避性质可能会阻碍该技术在该地区的增长。

监管变革也将在2024年塑造亚太地区的金融服务格局，一些地区将颁发新的数字银行牌照，跨境支付监管规定也将发生重大变化。预计还将出台关于生成式AI和其他技术的新规定。然而，该地区的监管框架仍然存在分歧，不同国家的发展速度差异巨大，跨国金融服务提供商必须主动了解监管变革。

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