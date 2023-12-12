首页 > 业界 > 关键词  > 正文

Mambu发布报告:生成式AI和监管变革将塑造2024年亚太金融服务

2023-12-12 16:16 · 稿源：站长之家

**划重点:**

1. 📈2024年亚太金融服务的关键趋势:数字转型、支付、抵押、生成式AI、嵌入式金融、大科技与新兴科技、监管。

2. 💡 Mambu新亚太市场销售总监Colin Kum表示，生成式AI将成为2024年亚太金融关注焦点，尤其是在提升客户体验方面。

3. 🌐2024年亚太金融服务行业将受到监管变革的影响，部分地区将颁发新的数字银行牌照，跨境支付监管也将发生重大变化。

站长之家(ChinaZ.com) 12月12日 消息:领先的SaaS云银行平台Mambu 发布了其2024年度合作伙伴预测报告，深入探讨了未来一年金融领域的趋势，并研究了银行、企业和金融机构如何应对这些变化的方式。该报告由包括AWS、EY、德勤、Mastersystem、frankieone和Marqeta在内的来自大科技和金融服务领域的30位专家预测，这些趋势预计将在全球范围内影响金融行业。

问卷调查，数据报告

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Mambu亚太区市场销售总监Colin Kum表示:“2023年对亚太地区的金融服务产生了巨大的变革和冲击，不断变化的监管框架、跨境支付的创新以及新老玩家持续进行的数字转型工作都产生了影响。随着我们步入2024年，亚太地区，特别是东南亚，将继续经历快速增长和转型，生成AI在银行业的强劲影响将发挥重要作用。”

生成式AI在银行业的崛起预计将成为2024年亚太地区的重要关注点，许多金融服务机构预计会拥抱这项新技术，特别是由于其提升客户体验的能力。生成式AI还将在组织内部提高生产力并增强问题解决能力方面发挥关键作用，尽管亚太地区的风险规避性质可能会阻碍该技术在该地区的增长。

监管变革也将在2024年塑造亚太地区的金融服务格局，一些地区将颁发新的数字银行牌照，跨境支付监管规定也将发生重大变化。预计还将出台关于生成式AI和其他技术的新规定。然而，该地区的监管框架仍然存在分歧，不同国家的发展速度差异巨大，跨国金融服务提供商必须主动了解监管变革。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】11.11云上盛惠！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！

    11.11云上盛惠！海量产品 · 轻松上云！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！

    Docker容器镜像

    Docker容器镜像

    去看看
    Docker容器镜像 60元/15天
    爆款产品组合购

    爆款产品组合购

    去看看
    爆款产品组合购 低至1元
    腾讯云x NVIDIA加速计划

    腾讯云x NVIDIA加速计划

    去看看
    腾讯云x NVIDIA加速计划 最高获赠10万元扶持基金
    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 112元/1年
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • ​63%的印度企业计划在2024年投资智能自动化和生成式AI

    根据AutomationAnywhere发布的《自动化现在和未来报告》第四版的印度调查显示，印度企业正在积极投资人工智能和机器学习来自动化其业务流程，预计在未来12个月内，将有63%的印度企业投资这些技术，与去年相比，AI的投资增长了85%。其中33%的企业计划采用生成式人工智能作为增长驱动力，展示了对创新技术的前瞻性态度，以追求业务优化和转型。组织越来越多地从仅自动化基�

  • Infosys研究：欧洲企业2024年在生成式AI投资增加115%，达到28亿美元

    根据Infosys知识研究院的最新研究，欧洲正在加大对生成式人工智能的投资，但相对于北美言，走得更为谨慎。该研究预测，欧洲企业将在未来一年内将GenAI的投资增加115%，达到28亿美元。我们的研究显示，为了获得商业价值，欧洲企业必须发展和演进以人工智能为核心的运营模式，优先考虑业务转型和技能发展，并使其最大化人力潜力。

    ​生成式AI ​人工智能

  • 生成式AI大规模采用，传统AI怎么样了？

    在ChatGPT推出近一年后，企业们争相采用生成式AI，以获取新的竞争优势或防止竞争对手采用相同的技术。这引发了一个问题:传统形式的AI，特别是基于机器学习算法的预测模型，是否仍然有存在的空间?图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney迈进2023年，McKinsey的最新AI报告表明，生成式AI迎来了其“爆发年”，其中三分之一的受访组织表示他们已经定期使用生成式AI。一旦围绕生成式AI的糖分高潮消退，高管们意识到它并不提供一个快速轻松的转型成功之路，同时还带来了关于准确性、透明性和法律责任的一系列新问题，企业将在将生成式AI整合到现有IT堆栈和业务模型中进行艰难但必要的工作时找到更坚实的基础。

  • GitHub2023年度报告:生成式AI项目数量猛增 同比增长248%

    GitHub发布的2023年度报告显示，今年度新增的65，000个生成式AI项目标志着开发趋势出现了显著变化。这一数字同比增长达到了惊人的248%，推动了GitHub总项目数的27%的年度增长。这一趋势预计将在未来几年中继续发展，对技术和商业领域带来新的可能性。

    ​GitHub ​AI项目 ​AI头条

  • 新泽西州推出 AI 政策，指导州政府员工使用生成式AI

    新泽西州州长PhilMurphy宣布推出一项新政策，指导州政府员工使用生成式人工智能。这项政策于11月17日宣布，是该州在此领域进行的其他工作的延续。周五宣布的这项政策满足了该命令的要求。

  • 成立不到一 生成式AI初创公司 Mistral AI 估值接近 20 亿美元

    法国生成式人工智能初创公司MistralAI即将完成约4.5亿欧元的融资。与刚刚筹集了类似资金的德国AlephAlpha不同，大多数投资者来自非洲大陆以外的地区。这种方法具有降低延迟、降低成本和利用专有数据等优势。

  • AWS语音转文本服务推出生成式AI技术 支持100种语言

    亚马逊的AWS公司宣布，其语音转文本服务AmazonTranscribe现在采用生成式人工智能技术，能够识别并转录来自100种语言的语音，相较于2022年底的79种语言有了显著的提升。据AWS称，Transcribe通过对超过100种语言的数百万小时未标记音频数据进行自监督训练，使用算法学习不同语言和口音的语音模式，且在训练中确保了频率较低的语言得到适当的平衡。这反映了云服务领域的竞争趋势，即通过整合先进的AI技术，不断提升产品性能，以满足用户对更高水平服务的需求。

    ​语音

  • 戴尔技术推动AI生成式AI策略，存储技术加速前行

    **划重点:**1.💡戴尔技术通过新的企业数据存储技术与NvidiaDGXSuperPodAI基础设施的验证，助力客户实现更快的AI和生成式AI性能。2.💡戴尔PowerScale的新进展，包括OneFS软件增强和全新基于戴尔PowerEdge服务器的PowerScale全闪存存储系统，使客户在流式读写中性能提升达到2倍。戴尔Apex用于AWS和Azure的文件存储集成今天在AWS上提供，在MicrosoftAzure上计划于2024年上半年全球推出。

    ​戴尔技术

  • 苹果前员工创立新AI公司，致力将生成式AI引入桌面

    三位曾在苹果工作的前员工创立了一家名为“软件应用有限公司”的新创企业，旨在通过引入生成式人工智能，重新定义桌面计算机的使用体验。这三位创始人分别是首席执行官AriWeinstein、首席技术官ConradKramer和团队成员KimBeverett。能够为用户节省桌面上的时间对我们来说非常令人兴奋。

    ​AI公司 ​苹果员工

  • 办公员工普遍认为生成式AI对老板更有益而非雇员工

    在办公人员中，对于生成式人工智能的态度存在显著分歧，一项由科技公司Ivanti发布的调查显示，办公室员工普遍认为生成式AI更有利于雇主非雇员。该公司发布的“AI革命报告”揭示，尽管许多公司正在迅速采用AI，但办公室员工对先进AI的承诺并不完全买账。没有员工对生成式AI的支持和监督，公司将在利用这些收益方面进展缓慢，并可能导致意想不到的后果。

    ​生成式AI

  • Boldicius:快速创建精确软件方案和项目定义的 AI 工具

    Boldicius 是一个 AI 工具，可以快速创建精确的软件方案和项目定义。简化需求文档的编写，自信地呈现，提升您的方案至卓越水平。

    项目定义 软件方案 AI 工具

  • Buenoverse:无代码3D世界和游戏构建平台

    Buenoverse是一个面向普通用户的无代码3D世界和游戏构建平台。它提供拖放式的可视化编辑器,集成大量3D资源,用户无需编程就可以快速构建属于自己的3D空间、场景乃至游戏。该平台支持浏览器和VR设备,输出的作品可以在网站或App中使用,也可以打包生成可执行程序。

    无代码 3D设计 游戏引擎

  • Gaitanalyzer:在家分析步态，了解健康状况

    Gaitanalyzer是一款能够在家中分析步态，帮助用户了解健康状况的工具。通过上传左右移动的短视频，用户可以进行步态分析，获取详细的步态数据和解释。该产品实现了基于无标记姿势估计模型的自动步态分析算法，可在本地计算机上进行视频分析，提供姿势标注、距离、峰值和最小值的绘制，以及步态数据的展示和下载。此外，步态分析器还利用Llama2大型语言模型以简单的术语向用户解释步态模式。用户可以在https://gaitanalyzer.health上使用步态分析器，视频将存储在服务器上，也可以在本地使用docker运行，视频将存储在用户的计算机上。

    健康 医疗 视频分析

  • Squadpilot:构建组织档案，展现愿景、使命和核心价值

    Squadpilot器旨在帮助您构建一个真正代表您愿景、使命和核心价值的组织档案。它提供了以下功能和优势： 1. 指导战略规划：愿景、使命和核心价值作为组织的指南针，指导决策和战略规划。 2. 塑造文化基础：帮助建立员工间的共同理解和目标，促进积极和团结的工作环境。 3. 塑造品牌形象：定义组织的品牌形象，向客户、合作伙伴和利益相关者传达组织的价值观和目标，建立市场信任和声誉。 该产品定价灵活，定位于帮助组织实现战略目标和文化建设。

    组织档案 愿景 使命

  • Ask Viable:利用AI和GPT-4每周自动分析非结构化反馈

    Viable利用AI和GPT-4的最新技术,可以每周自动分析和总结你的非结构化用户反馈,帮助提高产品和客户满意度。无需人工标记和分类,直接分析用户反馈,自动检测最重要的话题和趋势。可以节省数百个工作时长,有效利用这些时间进行战略决策。

    AI 自然语言处理 用户反馈

  • Channel 1:给用户一种更加个性化的观看新闻的方式。

    Channel 1 是一个全新的个性化全球新闻网络，由生成式人工智能驱动。将于 2024 年全面推出。体验新闻的未来，与 Channel 1 一起探讨。我们希望听到您的声音，加入这一开创性的运动。告诉我们更多关于您自己的信息。涵盖您的世界。隐私政策。

    新闻 个性化 全球

  • App Mint:AI辅助开发个性化的文本生成Web应用

    App Mint AI是一个无代码平台,让任何人都可以通过拖放界面轻松创建由AI驱动的文本生成Web应用。您可以制作描述生成器、笑话生成器等创意工具,激发想象力。该产品提供免费托管、可自定义的UI、下载源代码等功能。

    AI 文本生成 无代码

  • ML Blocks:像搭积木一样构建视觉AI

    ML Blocks让您能够构建基于AI的图像生成和分析工作流程，无需编写任何代码。您可以使用稳定扩散等AI模型生成或修复图像，还可以通过检测或分割模型从图像中提取数据。ML Blocks还支持构建多步骤的图像自动化流程，结合生成式AI模块和图像编辑功能，如裁剪、调整大小等，无需编写任何代码。开始构建您的视觉AI工作流程，立即免费注册，无需信用卡。

    AI 图像生成 图像分析

  • SwiftieGPT:聊天机器人，了解泰勒・斯威夫特的一切

    SwiftieGPT 是一款聊天机器人，提供关于泰勒・斯威夫特的最新歌曲、趣味事实等内容。它基于公开数据为你提供有关泰勒的各种信息，从演唱会日期到歌词，让你了解她的一切。无论你对泰勒最新的歌曲感兴趣，想了解有趣的事实，还是只是想聊一聊泰勒的不可思议的旅程，SwiftieGPT 都能满足你的需求。让我们来聊聊泰勒吧！

    泰勒・斯威夫特 音乐 聊天机器人

  • Storia Lab:AI图像编辑器

    Storia Lab是一款AI图像编辑器，能够自动修复图像中的文字、清理图像、去除背景、更改背景、将素描转化为图像、生成图像变体、提高图像分辨率、将光栅图像转化为矢量图像等。其功能强大，操作简便，适用于个人和企业用户。定价灵活，可根据用户需求选择不同的套餐。

    AI 图像编辑 修图

  • MindOne:,一站式AI生成工具

    MindOne是一个一站式的AI生成工具App。它整合了多种前沿的AI模型,包括文字生成、图像生成、聊天机器人等功能。用户可以通过MindOne快速生成各种效果的图像,并可以自定义不同的风格和场景。此外,它还内置多种先进的NLP模型,支持智能问答、文本摘要、语音识别等功能。MindOne简单易用的界面设计和合理的价格策略,让普通用户也能无障碍地使用顶级AI技术,开启属于自己的AI之旅。

    AI 生成对抗网络 深度学习

  • QashBoard:综合金融仪表盘

    Qashboard.com是一个综合金融仪表盘，可以连接所有银行和信用卡账户，浏览交易和分析支出。它提供深入的财务洞察力，可视化您的财务状况，并跟踪重复交易。Qashboard还提供个人AI助手，提供精确的见解和实时投资信息。用户可以通过聊天界面获得快速回答，并保证数据和隐私的安全。

    金融 财务 洞察力

  • Sketch2App:将手绘草图转换为UI代码

    Sketch2App是一款能够将手绘草图转换为UI代码的工具。它能够帮助设计师快速将设计想法转化为可运行的前端代码，提高工作效率。Sketch2App具有简单易用的界面，可以生成适用于各种前端框架的代码。它可以将用户的手绘草图自动转换为HTML、CSS和JavaScript代码，并支持自定义样式和布局。Sketch2App适用于设计师、开发者和产品经理，可以用于快速原型设计、代码生成和前端开发。

    设计工具 UI代码生成 原型设计

  • IELTSWritingPro:免费在线雅思写作检查器

    IELTS Writing Pro是一款免费在线雅思写作检查器，提供详细的个性化反馈和修正建议，还可估算整体和雅思分数。选择来自200多个问题（雅思学术类、雅思普通类、任务1、任务2、文章、图表、信函）进行练习，并获得提高任务回应、任务完成、连贯与衔接、语法范围与准确性、词汇资源等方面的提示。从单词重复和连接词方面获得见解，提高雅思写作水平。

    雅思 写作 练习

  • DeepMake:快速简单的内容创作

    DeepMake使用生成式人工智能技术，使内容创作变得快速简单。我们利用领先的开源AI技术，让您在几个点击中获得VFX效果，通过文本提示创建库存视频，即时分割图层等等。

    人工智能 视频编辑 特效制作

  • Supreme AI Writer for Divi – Divi Supreme:在Divi内革新内容创作，以秒速生成高质量、引人入胜的内容。

    Divi Supreme的Supreme AI Writer可以在Divi内革新内容创作，以秒速生成高质量、引人入胜的内容。它完全集成在Divi中，允许您快速准确地生成高质量的内容。通过OpenAI的ChatGPT，它能够分析复杂的想法，并在短时间内产生令人惊叹的结果。您可以在任何拥有内容字段的Divi或Divi Supreme模块中使用AI功能。

    Divi 内容创作 AI写作

  • MiniSearch:轻巧的搜索引擎工具

    Felladrin MiniSearch是一款轻量级的搜索引擎工具，可帮助用户快速在文件和社区中进行搜索。其快速、高效的搜索功能，使其成为提升工作效率的利器。MiniSearch定位于提供简洁、快速的搜索体验，无论是在个人文件管理还是社区交流中，都能帮助用户快速定位所需信息。

    搜索引擎 轻量级 高效

  • PriceGPT:AI赋能的定价分析工具

    PriceGPT是一个AI驱动的定价分析工具,通过分析客户的定价页面,可以提供定价策略建议,帮助企业最大化收益。主要功能包括: 1. AI算法分析定价页面,提供精确的市场定位和客户细分建议 2. 智能预测每个价格点的转化率,辅助确定最佳定价 3. 比较行业标准,优化定价策略 PriceGPT适用于各类企业的定价分析与优化,特别是电商、SaaS等互联网企业。它可以在极短的时间内分析出最优定价方案,助力企业增收。

  • AI Photos:AI照片和视频创作

    AI Photos是一款基于先进AI技术的照片和视频创作应用。它可以为用户创建独特的数字化头像，提供个性化的虚拟体验，适用于社交媒体、游戏甚至虚拟现实环境。用户可以根据不同的风格，如幻想、科幻或卡通等，为自己或情侣创建数字头像，以此创造持久的数字化记忆。

    虚拟体验 照片创作 视频创作

  • Audio Note:录音转文字,支持AI改写文字

    Audio Note是一个录音笔记APP。它可以把您的语音记录转化成文本,还可以用AI技术改写您的文本,生成各种格式的内容,如待办事项列表、推文、领英帖子、电子邮件等。无论您需要整理任务、分享想法、与他人互动还是进行有效沟通,Audio Note都可以帮助您轻松完成。

    语音笔记 录音 AI

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM