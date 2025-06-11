YouTube：2024年，我们为美国创造了 49 万岗位、550 亿美金GDP！

YouTube 周二发布的一份报告显示，创作者经济如今已发展成一股不可忽视的力量。

据牛津经济研究院（Oxford Economics）提供的数据，YouTube 表示其创意生态系统在 2024 年为美国国内生产总值（GDP）贡献了超过 550 亿美元，并支持了 超过 49 万个全职工作岗位。

YouTube 所说的“创意生态系统”不仅指平台上的内容创作者，还包括为这些创作者工作的人员（如视频剪辑师、助理、公关人员），以及那些专注服务创作者的公司员工，例如 Patreon、Spotter 和 Linktree 等平台。

尽管当前风险投资不再像四年前那样大量涌入该行业，但这一数据依然持续增长。

早在 2022 年，YouTube 和牛津经济研究院曾报告，其生态系统当年为美国贡献了 390，000 个工作岗位，创造了 超过 350 亿美元的 GDP。与之相比，2024 年的数据相较两年前增长了 10 万个岗位和 200 亿美元。

YouTube 之所以能取得如此成绩，部分原因在于它为创作者提供了稳定且回报丰厚的变现渠道。通过加入 YouTube 合作伙伴计划，创作者可获得广告收入的 55% 分成。即使是中等规模的创作者（非 MrBeast 那样的头部账号），每月的广告收入也可能达到几千美元。

相比之下，虽然 TikTok 和 YouTube Shorts 等平台也在尝试短视频内容变现，但整个行业仍未找到一种可靠的广告分成模式来有效支持短内容创作者的收入。

作为一个发展迅速但仍常被误解的行业，许多创作者也在积极争取美国金融机构及政府能为其提供更多支持。例如，不少创作者即便收入稳定、财务良好，却难以申请到商业信用卡或特定类型的企业贷款。

这些问题已经普遍到引起政府关注。就在上周，美国国会议员伊薇特·克拉克（Yvette Clarke，民主党，纽约州）与贝丝·范杜因（Beth Van Duyne，共和党，德克萨斯州）共同宣布成立跨党派的 “国会创作者核心小组”（Congressional Creators Caucus），以支持并认可创作者经济所蕴含的巨大潜力。

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