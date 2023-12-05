通过这些代码，PyTorch团队让Llama 7B提速10倍

要点: PyTorch团队通过优化技术，在不到1000行的纯原生PyTorch代码中将Llama7B的推理速度提升了10倍，达到了244.7tok/s。

优化方法包括使用PyTorch2.0的torch.compile函数、GPU量化、Speculative Decoding（猜测解码）、张量并行等手段，以及使用不同精度的权重量化，如int8和int4。

通过组合以上技术，包括"compile + int4quant + speculative decoding"的组合，以及引入张量并行性，实现了在Llama-70B上达到近80tok/s的性能。

站长之家（ChinaZ.com）12月5日 消息:近期，PyTorch团队在其博客中分享了一篇关于如何加速大型生成式AI模型推理的文章。该团队以Llama7B为例，展示了如何通过一系列优化技术将推理速度提升10倍，达到了244.7tok/s。

推理性能的初始状态，大模型推理性能为25.5tok/s，效果不佳。然后，通过PyTorch2.0引入的torch.compile函数，以及静态KV缓存等手段，成功减少CPU开销，实现了107.0TOK/S的推理速度。

代码地址:https://github.com/pytorch-labs/gpt-fast

为了进一步提高性能，团队采用了GPU量化技术，通过减小运算精度来加速模型。特别是使用int8量化，性能提升了约50%，达到了157.4tok/s。

然而，仍然存在一个问题，即为了生成100个token，必须加载权重100次。为解决这个问题，团队引入了Speculative Decoding，通过生成一个“draft”模型预测大模型的输出，成功打破了串行依赖，进一步提升了性能。

使用int4量化和GPTQ方法进一步减小权重，以及将所有优化技术组合在一起，最终实现了244.7tok/s的推理速度。

为了进一步减少延迟，文章提到了张量并行性，通过在多个GPU上运行模型，进一步提高了性能，特别是在Llama-70B上达到了近80tok/s。

PyTorch团队通过一系列创新性的优化手段，不仅成功提升了大模型的推理速度，而且以不到1000行的纯原生PyTorch代码展示了这一技术的实现过程。

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