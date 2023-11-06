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招联消费金融发布130亿参数开源金融大模型“招联智鹿”

2023-11-06 08:10 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月6日 消息:招联消费金融发布了消费金融行业首个130亿参数的开源大模型 “招联智鹿”，在权威榜单 C-Eval 和 CMMLU 上名列前茅。该模型在通用知识领域获得了权威认可。

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招联智鹿模型在消费金融领域具有较高精度和金融专业知识，能够满足定制化需求，提高工作效率并降低成本。

该模型未来将应用于风控管理、代码生成、运营提升等细分场景，并继续探索智能体技术和科技向善。

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