招联消费金融发布130亿参数开源金融大模型“招联智鹿”

站长之家（ChinaZ.com）11月6日 消息:招联消费金融发布了消费金融行业首个130亿参数的开源大模型 “招联智鹿”，在权威榜单 C-Eval 和 CMMLU 上名列前茅。该模型在通用知识领域获得了权威认可。
招联智鹿模型在消费金融领域具有较高精度和金融专业知识，能够满足定制化需求，提高工作效率并降低成本。
该模型未来将应用于风控管理、代码生成、运营提升等细分场景，并继续探索智能体技术和科技向善。
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站长之家（ChinaZ.com）11月6日 消息:招联消费金融发布了消费金融行业首个130亿参数的开源大模型 “招联智鹿”，在权威榜单 C-Eval 和 CMMLU 上名列前茅。该模型在通用知识领域获得了权威认可。
招联智鹿模型在消费金融领域具有较高精度和金融专业知识，能够满足定制化需求，提高工作效率并降低成本。
该模型未来将应用于风控管理、代码生成、运营提升等细分场景，并继续探索智能体技术和科技向善。
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在骁龙峰会上，高通公司发布了骁龙XElite芯片，它被宣称为全球性能最强的CPU。这款芯片专为PC笔记本设计，不仅在性能方面创下新纪录功耗表现也非常出色。高通作为AI领域的重要参与者，将继续推动AI技术的发展，并与各种终端设备、计算架构和生态系统合作，引领AI新时代的到来。
【新智元导读】GPT-4V风头正盛，LLaVA-1.5就来踢馆了!它不仅在11个基准测试上都实现了SOTA13B模型的训练，只用8个A100就可以在1天内完成。9月底，OpenAI宣布ChatGPT多模态能力解禁。他的研究方向是可控的多模态图像生成与处理，以及其他与创意视觉相关的问题。
英伟达最新发布的430亿参数大语言模型ChipNeMo专注于辅助芯片设计，旨在提高工程师的工作效率。这一大语言模型的应用范围广泛，包括问答、EDA脚本生成和Bug总结等任务，使芯片设计变得更加便捷。英伟达的这一举措标志着大语言模型在半导体设计领域的应用迈出了重要的一步，为专业化领域提供了有用的生成式AI模型。
原文来自量子位公众号全球最强性能终端CPU，一夜之间王座易主了。就在骁龙峰会，高通旗下骁龙XElite芯片正式亮相，专为PC笔记本打造，性能和功耗都创下行业新纪录。没有人能稳坐浪潮之巅。
在科技飞速发展的今天，联发科天玑9300的发布会标志着手机行业迈出了崭新的一步。天玑9300以其全大核CPU架构引领潮流，打破固有模式，为用户带来了“高智能、高性能、高能效、低功耗”的使用体验。首款搭载天玑9300的终端vivoX100将于11月13日正式发布，相信它的表现将再次令人瞩目！
10月19日，恒生金融技术大会在杭州举行，恒生发布了金融大模型LightGPT最新的能力升级成果，并宣布开放产品公测。恒生的金融大模型LightGPT是一款专为金融领域打造的大语言模型，经过训练和升级，对金融相关问题的理解和处理有更好的能力。恒生将持续投入金融行业大模型生态建设，推动金融大模型和金融垂直智能应用的创新与实践，助力金融行业的数智化转型升级。
联发科技发布了天玑9300旗舰5G生成式AI移动芯片，采用台积电第三代4nm制程。该芯片预计于2023年底上市。MediaTek的AI开发平台NeuroPilot构建了丰富的AI生态，支持Android、MetaLlama2、百度文心一言大模型、百川智能百川大模型等前沿主流AI大模型，完整的工具链助力开发者在端侧快速且高效地部署多模态生成式AI应用，为用户提供文字、图像、音乐等终端侧生成式AI创新体验。
大模型，作为今年科技领域的热门话题之一，其在各行各业的应用都备受关注。金融业对大模型的需求和关注不亚于任何一个行业。因此，当百度“文心一言”、讯飞星火认知大模型、华为盘古AI大模型、阿里“通义千问”等通用大模型逐步落地应用之后，金融行业都在期待一个更加专业、更加适用于自身需求的垂直大模型。处于中国大模型第 一梯队的科大讯飞备受瞩目。凭�
开源界最强的中英双语大模型，悟道·天鹰34B，来了!有多强?一言蔽之:不仅模型够大够能打还一口气送上整套“全家桶”级豪华周边。能有如此大手笔的，正是中国大模型开源派先锋——智源研究院。Aquila2模型全系开源地址:https://github.com/FlagAI-Open/Aquila2https://model.baai.ac.cn/https://huggingface.co/BAAIAquilaSQL开源仓库地址:https://github.com/FlagAI-Open/FlagAI/tree/master/examples/Aquila/Aquila-sqlFlagAttenti
vivo在今天举行的开发者大会上发布了自主研发的AI蓝心大模型，同时还推出了新一代的操作系统OriginOS4。vivo自研的AI蓝心大模型是vivo在AI领域的重要布局之一，该模型具备高效、智能、安全等特性，可以支持多种应用场景。开源大模型的推出将有助于推动AI技术的普及和发展，鼓励更多的企业和开发者使用和改进vivo的AI技术，共同推动AI技术的发展和应用。
GOPilotX 是一款智能助手应用，提供多种功能帮助用户提高工作和生活效率。它拥有强大的语音识别和自然语言处理能力，能够执行任务、回答问题、提供信息等。GOPilotX 还具有智能日程管理、语音备忘录、实时翻译等功能，帮助用户轻松应对各种日常任务。无论是工作助手还是生活伴侣，GOPilotX 都能满足用户的需求。
IndieHackers RPG是一个结合了经典RPG魅力与AI驱动对话创新的个人周末项目。它既是对我过去所玩RPG的致敬,也玩笑似的点评了独立黑客社区。
Brave Leo AI 是Brave浏览器推出的智能AI助手,直接集成在浏览器内,用户可以与Leo对话获取信息,无需离开当前页面。Leo可以为用户智能总结网页内容、翻译页面、回答问题等,快速帮助用户获取所需信息。同时,Leo非常注重隐私保护,不会记录和分享用户聊天内容。免登录和免账户即可使用,让您的聊天更加私密和安全。
AnyMoji利用最新的人工智能技术，让你可以轻松创造高质量、自然逼真的表情符号。无需订阅或应用内购买，只需一次付费即可无限制地创造表情符号。适用于iPhone和Mac，支持iMessage应用。
多力多滋的嘎吱声取消软件可以消除多力多滋的嘎吱声。您可以吃多力多滋，而不会分散您的游戏团队或语音聊天聚会的注意力。它由经过 5,000 多次多力多滋脆饼训练的人工智能提供支持，因此任何脆饼都会被检测到。
YouTube是全球最大的视频分享和发布平台。用户可以上传、观看、分享和评论视频。YouTube提供官方频道和创作者频道,内容涵盖娱乐、音乐、新闻、教育、科技等各个领域。YouTube拥有强大的社区氛围和互动性。用户可以订阅感兴趣的创作者,评论视频互动交流。YouTube也提供支付服务Youtube Premium,可以无广告观看和下载视频。
Amy 是一个致力于帮助人们轻松学习数学的在线平台。它提供了各种数学学习资源，包括教程、练习题和解答等。Amy 通过简化数学概念和提供实用的学习工具，让数学变得容易理解和应用。
RoboGen 是一款基于生成式模拟的自动机器人学习产品。它通过自动生成多样化的任务、场景和训练监督，实现大规模机器人技能学习。RoboGen 具备自主提出、生成、学习的能力，可以不断生成与各种任务和环境相关的技能演示。
Engram是一个免费的在线语法检查工具,它利用ChatGPT的力量来帮助用户改正语法、拼写、标点符号和用词错误。它的优势在于可以帮助非英语母语用户写出更流畅自然的英文。Engram可以检查并纠正文章的语法、词汇、拼写错误,同时根据上下文提供更准确的修正建议。它专门针对非英语母语用户设计,可以帮助用户在学校和工作中提高英语写作能力。
LazyNotes AI会议笔记应用程序可以在会议进行时自动为您生成会议摘要和转录,无需任何操作。它使用AI从会议录音中提取关键信息,生成类似人工笔记的简明摘要。您可以根据自己的需求自定义提示词,以获得适合自己行业和角色的定制摘要。该APP还提供无限录音和摘要。主要功能包括:一按录音,智能结束;前沿的AI摘要技术;可自定义提示词模板;充分听讲,无需操作记录。LazyNotes让您无需妥协,即可同时专注聆听和记笔记。
E4S是一种细粒度人脸交换技术，通过区域GAN反演实现精细的人脸交换。其优势在于可以实现图像和视频级别的人脸交换，提供高质量的交换效果。定价及定位信息暂无。
Consistency Decoder是一种用于稳定扩散VAE的改进解码器，提供更稳定的图像生成。它具有2.49GB的模型大小，支持从原始图像进行编码和使用GAN解码以及一致性解码。该产品定位于为图像生成提供更好的解码效果。
Lemonfox.ai是一个提供便宜AI API服务的网站,主打产品是以GPT-3.5为基础的语言模型API。该API兼容OpenAI,但价格只有OpenAI的1/4,非常适合构建具备聊天、写作功能的应用。此外,Lemonfox.ai还提供了稳定扩散模型的图像生成API、语音转文字的语音识别API等服务。
Avataar是一个利用生成式AI技术为用户提供沉浸式可视化内容创作能力的平台。它能够帮助用户无需代码快速制作3D空间场景、虚拟角色以及交互式视频。Avataar使创作者能够更高效地讲述故事,为消费者带来更好的可视化体验。该平台提供基于网页的零代码解决方案,用户可以使用Google、Apple或邮箱账号快速登录。Avataar拥有强大的AI生成能力,助力用户进行视觉化创作,大大提升工作效率。
ComicifyAI是一个通过AI为照片创建漫画效果的在线工具。它可以自动检测人脸特征,并应用漫画效果,如夸张的表情、配色和轮廓。该工具易于使用,用户只需上传照片,系统即可在几秒内生成漫画样式图片。ComicifyAI为用户提供了一个有趣的方式来制作独特的图像。
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