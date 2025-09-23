vivo X300系列四色公布 将于10月13日发布

站长之家(ChinaZ.com) 9月23日 消息:今日，vivo正式公布了其最新旗舰机型vivo X300系列的配色方案，其中vivo X300Pro提供旷野棕、简单白、自在蓝、纯粹黑四款配色，而标准版则带来幸运彩、惬意紫、自在蓝、纯粹黑四种选择，满足不同用户的个性化需求。

作为蓝厂的年度旗舰力作，vivo X300Pro在屏幕设计上同样下足功夫。该机配备了一块6.78英寸的超薄直屏，厚度仅7.99mm，采用悬浮水滴冷雕玻璃工艺与丝绒玻璃工艺相结合，搭配立边金属中框，不仅视觉效果沉浸感十足，握持手感也极为舒适。而vivo X300标准版则搭载了6.31英寸屏幕，厚度为7.95mm，同样在轻薄与手感之间取得了完美平衡。

值得一提的是，vivo X300系列全系支持与X200Ultra同款的vivo蔡司2.35x长焦增距镜，无论是标准版还是Pro版均配备这一强大功能。这使得用户在拍摄远方景物时，能够轻松捕捉到清晰细腻的细节，真正实现“望远巨炮”般的拍摄体验。此外，此次vivo还推出了全新银色配色增距镜，与X300系列的自然舒适配色相得益彰，不仅提升了摄影的趣味性，更成为了一款时尚配饰。

除了强大的硬件配置外，vivo X300系列还全面适配了多种拍摄模式，涵盖风光、抓拍、人像、专业、人文等各类场景。无论用户身处何地，都能随时随地创作出专业级的大片效果。据悉，vivo X300系列新品将于10月13日19:00正式揭晓，届时更多惊喜将一一呈现。

