研究使用AI成像技术筛查狗狗皮下和皮下肿块

🔍 划重点: - 🐶 研究证明AI和热成像技术在筛查犬皮下和皮下肿块中的准确性。 - 🔬 HT Vista的研究使用机器学习算法进行了两个阶段的验证。 - 🏥 这一创新系统有望成为辅助诊断工具，帮助早期癌症检测。

站长之家(ChinaZ.com) 10月31日 消息:HT Vista的研究人员发布了一项研究，证明了在筛查犬皮下和皮下肿块中使用热成像和人工智能（AI）的准确性。HT Vista是HT Vet的英国子公司，旨在提高对狗类皮肤癌早期检测的成功率。这一来自HT Vista的设备可以确定肿块是良性的还是需要进一步检查是否为恶性。与传统成像方法不同，HT Vista评估了肿块和相邻健康组织之间的热传递速率差异，提高了分析的精确性。

研究在2020年至2022年期间评估了超过660个肿块，分为两个阶段:第一个阶段用于训练算法，第二个阶段用于验证。在扫描过程中，高功率发光二极管对每个肿块及其相邻健康组织进行加热。设备记录并分析组织的温度，并使用监督式机器学习算法来评估是否需要进一步检查肿块。初始研究旨在收集训练算法的数据，而第二项研究通过将其实时预测与细胞学和/或活检结果进行对比，验证了算法的准确性。

HT Vista英国子公司的董事总经理Liron Levy-Hirsch在一份新闻发布中表示:“我们为科学研究验证了HT Vista设备的成功感到高兴。已经将该设备引入实际诊疗的兽医团队取得了巨大成功，而有了这一新近发布的论文的支持，我们希望能够覆盖更多的诊所，最终拯救更多狗狗的生命。”

HT Vet的兽医医学总监Tali Buber表示:“能够在将创新引入兽医行业中发挥重要作用，我感到非常兴奋。HT Vista的研发工作令人非常满意——扫描病例，将结果与实验室报告进行比对，丰富数据库，与AI团队密切合作以改进算法。”

研究结果发现，该设备能够正确分类53个恶性肿块中的45个，以及378个良性肿块中的253个（敏感性=85%，特异性=67%）。系统的阴性预测值(将良性肿块正确识别为良性的百分比)为97%。研究人员得出结论，这一创新系统有望成为辅助诊断工具，帮助临床医生区分良性病变和需要进一步诊断的病变，从而促进早期癌症检测。增强诊断能力有望推动早期治疗，对狗类而言，癌症约占5年时期死亡的20%，而在10至16年时期则升至40%至50%。

（举报）