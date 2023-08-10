微软 Bing Chat Enterprise 计划于 9 月份添加到 Microsoft 365 订阅中

站长之家(ChinaZ.com) 8月10日消息:几周前，微软宣布推出了 Bing Chat Enterprise，这是一款专为企业和组织使用的 Bing Chat 聊天机器人 AI 的新版本。本周，该公司透露将在 9 月初将 Bing Chat Enterprise 计划添加到其 Microsoft 365 订阅中。

据 Petri 报道，微软通过私人 Microsoft 365 管理中心上的消息宣布了这个时间框架。目前，该聊天机器人正在公开预览中。管理中心的消息称，Bing Chat Enterprise 将在 8 月底默认启用。管理员可以选择不默认启用 Bing Chat Enterprise。

公开预览目前可供 Microsoft 365 E3、E5、Business Standard 和 Business Premium 服务的订户使用。该公司还计划以每用户每月 5 美元的价格销售单独访问 Bing Chat Enterprise。

Bing Chat Enterprise 最重要的特点是其针对商业使用而进行的安全性和隐私更新。微软在 7 月份发布的声明中表示：

通过 Bing Chat Enterprise 保护用户和企业数据，并确保其不会泄漏到组织外部。输入和输出都得到了保护。聊天数据不会被保存，并且微软没有查看权限——这意味着没有人能够查看您的数据。此外，您的数据也不会被用于训练模型。

微软本周还庆祝了 Bing Chat 首次公开发布的六个月的纪念日。自那时以来，微软一直在不断为 Bing Chat 增加功能，包括 AI 艺术生成器 Bing Image Creator、视觉搜索功能等。

微软还测试了对第三方桌面和移动浏览器（如 Chrome）的 Bing Chat 支持，并计划在不久的将来为所有 Bing Chat 用户添加对这些浏览器的支持。

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