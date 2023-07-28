欧盟对微软捆绑 Teams 展开反垄断调查，或面临巨额罚款

站长之家(ChinaZ.com) 7月28日 消息:据报道，欧盟监管机构已经开始对微软将视频和聊天应用 Teams 与其他 Office 应用捆绑的行为展开反垄断调查。欧盟委员会担心这种捆绑行为可能构成垄断，并限制了其他竞争对手在办公通讯和视频应用领域的发展。

具体而言，欧盟监管机构对微软的做法表示担忧，指出微软没有给用户选择不包含 Teams 的权利，可能阻碍了其他公司的竞争。微软365，即前身为 Office365的产品，包括了一系列办公应用。 这是欧盟近十年来首次对微软展开反垄断调查。如果调查发现微软违反了反垄断监管规定，微软将面临高达全球年营业额10% 的罚款。

值得注意的是，对于微软 Teams 可能涉嫌垄断的担忧最初出现在2020年，当时微软的竞争对手 Slack 向欧盟投诉微软将 Teams 与办公软件微软365捆绑在一起。Slack 表示，这意味着用户被迫安装 Teams，而无法删除。Slack 是 Salesforce 旗下的办公通讯软件。 微软发言人对欧盟的反垄断调查表示尊重，并承诺继续合作以回应欧盟的关切。

此次调查是微软近期面临的又一项反垄断审查。早前，微软以690亿美元收购动视暴雪的交易也受到欧盟的审查。欧盟担心该交易可能会影响游戏主机和云游戏市场的竞争，最终在今年5月批准了这笔交易。

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