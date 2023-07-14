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Stack Overflow 将于今年夏天发布自研生成式 AI 工具：程序员数量将大幅增加

2023-07-14 15:00 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月14日消息:Stack Overflow 首席执行官 Prashanth Chandrasekar 在最近接受 VentureBeat 采访时重点阐述了对生成式 AI 爆炸式增长的乐观看法。

病毒、代码 (4)

尽管生成式 AI 工具（如 ChatGPT）在多个方面将开发者问答网站置于聚光灯下，包括 3 月份的数据显示 Stack Overflow 的流量同比下降近 14%，与此同时，ChatGPT 的使用却大幅增长。

Chandrasekar 透露，Stack Overflow 将在今年夏天发布一套生成式 AI 工具，并表示公司有 10% 的人员正在从事相关工作。

他表示：「我们确实要考虑如何利用这项技术实现我们通过集体知识帮助构建技术的使命。从我个人的角度来看，社区的力量与人工智能的结合已经将我们推向了这个层次，我们取得了巨大的影响，但我们还可以通过利用这项技术解决更多问题。」

Chandrasekar 解释说，Stack Overflow 将在公共网站以及企业服务 Stack Overflow for Teams 上集成生成式 AI。他说：「我们希望在解决特定用户和客户问题的同时，以负责任和安全的方式进行。这将非常令人兴奋，我迫不及待地希望世界能够了解并让我们的社区使用即将发布的内容。」

Chandrasekar 还提到了上个月发布的 Stack Overflow 开发者调查，该调查收集了超过 9 万名开发者的数据。调查结果显示，生成式 AI 聊天机器人工具对开发者产生了重大影响。惊人的 83% 的受访者表示在过去一年中使用过 ChatGPT，而 GitHub Copilot 则位居最常用的 AI 开发工具之首。

Chandrasekar 预测，生成式 AI 将不会导致开发者裁员，相反，由于生成式 AI 的影响，软件开发人员的数量将会大幅增加。

他说：「根据我们自己的数据集，目前全球大约有 3000 万名正式开发者，但这个数字可能至少增长两倍，因为有很多人将进入编写代码的领域，因为现在编写基本水平的高质量代码变得更加容易。而且我认为对于每个人的期望也提高了。」

他强调，不接受生成式 AI 工具的开发者将被抛在后头。他说：「我认为你肯定要采用这些工具，以提高工作效率、学习速度和生产力。」

正是在 AI 生成内容引发抗议之际，Stack Overflow 开始拥抱生成式 AI 工具。去年 12 月，Stack Overflow 颁布了一项「临时政策」，禁止在网站上使用 ChatGPT，称这是因为回答的「普遍不准确」，而且这类帖子违反了 Stack Overflow 的引用要求。这导致数千个帖子被删除，数百名用户被停权。

但在五月底，该公司改变了方向，出台了一项新政策，要求管理员停止仅因为是由 AI 生成的而对 AI 生成内容进行管理。六月初，Stack Overflow 的志愿管理员宣布他们将罢工，原因是公司的新 AI 内容政策可能会导致由于聊天机器人幻觉而产生的错误信息

Chandrasekar 表示，去年 12 月禁止 ChatGPT 是「正确的决定」。但他解释说，目前公司正在与社区慢慢合作，进行研究并获得反馈。

他说：「我们已经收到了关于如何确保我们能够信任生成式 AI 产品的最佳反馈意见，从 Stack Overflow 的角度来看，这就是我们将在一个月左右宣布的内容。但他也表示，当前的工具（如 ChatGPT）产生了许多误报，错误地将评论标记为由 AI 生成。

他说：「这造成了非常负面的影响，因为当一个合法的人访问网站并想提问时，我们不希望把他们赶走。我们希望分享问题，履行我们的宗旨和使命。」

由于当前生成式 AI 工具的特性，他继续说，很难「查出生成的内容」。因此，制定新的 AI 政策「绝非易事——但我们认为阻止人们在 Stack Overflow 上提问的代价太高了。根据我们的分析，这种情况发生的频率非常高。」

同时，Stack Overflow 将进一步推动生成式 AI 工具的发展，计划向大型 AI 技术公司收取使用其数据训练 AI 模型的费用。今年 4 月，Chandrasekar 表示，Stack Overflow 将向大型 AI 开发者收费，以获取其网站上的 5000 万个问题和答案。

他告诉 VentureBeat，到目前为止，使用 Stack Overflow 的训练数据进行 AI 模型训练是「后台工作」。法律框架还不成熟，这个问题上没有太多先例，」他说。

「我们在这个问题上表明了公开立场，即我们始终希望与开发者社区分享我们的数据，保持开放和免费。但是，对于构建模型的大型 AI 公司，我们绝对希望以更正式的方式与他们合作。

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