戴尔发布生成式AI工具 提供预训练模型

站长之家(ChinaZ.com)10月16日 消息:科技公司戴尔发布了一款名为“Dell Validated Design for Generative AI with NVIDIA for Model Customization”的生成式人工智能(AI)工具,旨在帮助企业从数据中提取智能。这一工具的特点在于提供了预训练的模型,用户无需从头开始构建模型,即可快速提取数据中的智能信息。

戴尔表示,这一工具为用户提供了最佳实践,可根据期望的结果进行生成式AI模型的定制和微调,同时确保信息的安全性和本地化。用户还可以根据其专有数据的特定任务,多种方式地定制生成式AI模型。

戴尔科技集团首席人工智能官Jeff Boudreau表示J:“为了最大程度地支持跨公共云、本地环境和边缘计算的AI工作负载,企业需要强大的数据基础,包括正确的基础设施、软件和服务。这就是我们通过扩展的验证设计、专业服务、现代数据湖仓库以及全球最广泛的GenAI解决方案组合所构建的。”

这一生成式AI工具的发布标志着戴尔在AI领域的持续努力,为企业提供更多的数据智能支持,以满足各种工作负载的需求。生成式AI模型的定制和微调可以帮助企业更好地利用其数据资源,实现更高效的工作流程和更准确的决策。

