Stack Overflow 调查显示开发人员已准备好使用 AI 工具辅助编程

站长之家(ChinaZ.com) 6月15日消息:AI工具在编码问答网站StackOverflow的开发者调查中被发现正变得普遍，尽管编码人员对其准确性持怀疑态度。这项调查在该网站正面临处理AI生成内容引发的版主罢工时进行，对其来说正值一个有趣的时刻。

调查发现，77%的受访者对在工作流程中使用AI持积极态度，70%的人已经使用或计划在今年使用AI编码工具。

受访者提到了提高生产力（33%）和更快学习（25%）等好处，但他们对这些系统的准确性持谨慎态度。只有3%的受访者表示他们「非常信任」AI编码工具，39%的人表示他们「有些信任」它们。另外31%的人表示犹豫不决，其余的人则形容自己对其有些不信任（22%）或非常不信任（5%）。

根据StackOverflow的说法，这项年度调查收到了来自185个国家的9万份回应。关于AI使用的其他亮点包括：

ChatGPT是最受欢迎的AI搜索工具，被83%的受访者使用，其次是BingAI（20%），WolframAlpha（13%）和GoogleBardAI（10%）。

GitHubCopilot是最受欢迎的开发者搜索工具，被55%的受访者使用，其次是Tabnine（13%）和AWSCodeWhisperer（5%）。

在印度、巴西和波兰，比起美国、英国和德国的开发者，受访者更愿意接受AI工具。

自称「正在学习编码」的受访者比自称「专业开发者」的受访者更倾向于使用AI工具（82%对70%）。

StackOverflow的产品营销副总裁JoyLiuzzo表示，公司将利用这些回应来塑造其对AI的态度。

Liuzzo表示：「我们正在投资于AI，我们需要了解开发者如何看待这项技术以及如何将其纳入开发者的工作流程中。」她说AI将「使编码民主化」，使更多人能够在没有正规教育的情况下学习这个职业。「这就是为什么我们真正相信我们可以在AI加速方面发挥关键作用，关注AI产品的质量。」

StackOverflow的首席执行官PrashanthChandrasekar最近将AI描述为该网站的「巨大机遇」。Chandrasekar表示，该公司将开始将生成型AI工具集成到其平台中，同时探索向公司提供对其数据访问收费的方式。

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