Stability AI发布AI音乐生成工具“Stable Audio” 可生成长达90S音乐

文章概要: 1. Stability AI发布了一款名为Stable Audio的AI音乐生成工具，它采用潜在扩散技术，能够生成高质量的商业音乐，引起了音乐创作领域的关注。 2. 与其他音乐生成模型不同，Stable Audio能够生成长达90秒的音乐，并且在音乐质量和连贯性方面表现出色。 3. 尽管存在一些潜在法律和道德问题，Stable Audio提供了多种订阅计划，允许用户生成商业音乐，并与音乐库合作分享收益。

站长之家（ChinaZ.com）9月20日 消息:伦敦初创公司Stability AI发布了一款名为Stable Audio的AI音乐生成工具，标志着音乐创作领域再次迎来了创新。Stable Audio采用了一种称为潜在扩散的技术，据称可以生成高质量、商业可用的音乐。

过去的音乐生成模型通常面临音乐质量不高和连贯性不足的问题，但Stable Audio似乎能够解决这些问题。它可以生成长达90秒的音乐，而其他模型通常只能生成几秒钟的音频片段。这一创新是通过潜在扩散技术实现的，该技术类似于Stability AI用于生成图像的stable diffusion技术。Stable Audio的模型可以逐渐减少噪音，从而使音乐更加连贯，符合用户的要求。

Stability AI与商业音乐库AudioSparx合作，为Stable Audio提供了大约800，000首音乐。这些音乐主要来自独立艺术家，经过筛选以去除了包含深度伪造人声的歌曲。尽管如此，Stability AI表示，Stable Audio主要用于生成器乐，因此不太可能涉及混淆信息和声音伪造的问题。

Stability AI为Stable Audio提供了多种订阅计划，用户可以根据自己的需求选择。付费用户每月支付11.99美元，可以生成高达90秒的商业音乐，而免费用户每月可以生成20个非商业音乐，每个音乐长度为20秒。如果用户希望在拥有超过100，000月活跃用户的应用程序、软件或网站中使用Stable Audio生成的音乐，他们需要签订企业计划。

然而，Stable Audio的发布也引发了一些法律和道德问题。一些音乐制作人和音乐公司担心，这种音乐生成工具可能会导致知识产权纠纷。Stability AI表示，他们正在积极采取措施来确保内容的真实性，包括在图像模型中实施水印技术，以便用户和平台可以识别通过其托管服务生成的AI辅助内容。

Stable Audio具有以下特色点: 人工智能音乐生成:Stable Audio利用人工智能技术，允许用户轻松创作音乐。用户只需描述他们想要的音乐风格或特点，系统即可生成符合描述的音乐。

自定义音乐长度:用户可以根据需要创建自定义长度的音乐，无需担心时长限制。这个功能使得音乐制作更加灵活。

高品质音频:Stable Audio生成并提供高质量的44.1kHz立体声音频，确保音质出色，适合多种用途。

商业用途授权:用户可以将通过稳定音频创建的音乐用于商业项目，包括商业音乐发行和商业产品。不同的许可选项可根据用户的需求进行选择。

5免费试用:Stable Audio提供免费试用，让用户可以在不支付费用的情况下体验其功能。免费试用用户可以生成一定数量的音乐轨道。

不同订阅计划:除了免费试用外，Stable Audio还提供专业版和企业版订阅计划，具备更多的音乐生成次数和时长，适用于不同用户需求。 Stable Audio网址:https://www.stableaudio.com/

（举报）