「广岛 AI 进程」将讨论生成式 AI 国际指导方针和行动规范

站长之家(ChinaZ.com) 10月8日消息:据共同社消息，「互联网治理论坛」（IGF）今天在在日本京都市开幕，旨在共商互联网相关政策课题。与会人士将在为期 5 天的日程中重点讨论人工智能（AI）监管和假信息对策等议题，并将其成果应用于日本作为七国集团（G7）主席国推动的 AI 规则制定框架「广岛 AI 进程」。

8 日的会议以「可信的数据自由流通」（DFFT）为议题，内容主要关注扩大国际数据流通的可能性和需注意的事项。日本数字相河野太郎在会议上呼吁众多国家积极参与讨论。另一方面，相关会议将讨论如何应对 AI 制造的假图像、声音等恶意利用在社交网站（SNS）上的扩散等问题。

据了解，日本是今年 G7 轮值主席国，将领导讨论生成式 AI 管理方式等内容的「广岛 AI 进程」（Hiroshima AI Process）。面对生成式 AI 带来的风险，首要任务是在今年底之前针对开发者提出应对策略，然后制定包括用户在内的国际指南。

G7 将明确规定针对开发者的行动规范，以确保 AI 的透明度，要求开发者披露系统功能和风险信息。预计还将在行动规范中要求开发者开发「数字水印」等技术，以使用户能够区分所听到的声音和看到的影像是否为 AI 生成。

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