谷歌DeepMind联合创始人：生成式AI只是一个阶段 未来发展方向是交互式AI

文章概要: 1. 谷歌DeepMind联合创始人穆斯塔法·苏莱曼表示，生成式人工智能（AI）只是一个阶段，未来的发展方向是交互式AI。 2. 他认为交互式AI将能够执行用户指定的任务，调用其他软件和人员完成工作，具备更高的动态性。 3. 苏莱曼预测未来五年内每个人都将拥有AI助手，他的新公司Inflection AI已经推出了聊天机器人Pi，与ChatGPT竞争，侧重于提供个人建议和对话交流。

站长之家(ChinaZ.com) 9月18日 消息:谷歌DeepMind联合创始人穆斯塔法·苏莱曼在接受MIT Technology Review采访时表示，生成式人工智能（AI）只是人工智能发展的一个阶段，未来的趋势将是交互式AI。他强调，这是技术史上一个非常深刻的时刻，而许多人对此可能低估了重要性。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

苏莱曼指出，交互式AI将具备更高的动态性，可以执行用户指定的任务，通过调用其他软件和协作人员来完成工作，与目前所谓的“静态”技术形成对比。他进一步表示，这个转变将对技术领域产生深远影响。

此前，苏莱曼曾预测未来五年内每个人都将拥有AI助手。他目前领导的新创企业Inflection AI已经推出了聊天机器人Pi，它与知名的ChatGPT竞争，专注于提供个人建议和更自然的对话体验。

当前正处于生成式AI工具的崛起阶段，这些工具不再局限于ChatGPT等聊天界面的应用。投资者曾经表示，未来的AI初创企业将允许开发者构建应用程序，利用AI模型并将其与外部数据源集成。

OpenAI的ChatGPT也在7月推出了Code Interpreter功能，引发了一些专家对AI成为复杂知识工作中有价值伴侣的未来最强有力的案例。当然，生成式AI热潮可能存在被夸大的风险。 根据网络分析公司 Similarweb 的数据，ChatGPT网站的流量在8月连续第三个月下降，而其他生成式AI工具的用户增长也相对平稳或下降。

苏莱曼的言论反映了AI领域的发展趋势，强调交互式AI的前景，并对生成式AI的未来提出了一些质疑。这一转变可能会对技术产业和应用带来深远的影响。

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