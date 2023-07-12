Android 14 Beta 4发布 修复系统错误

站长之家（ChinaZ.com）7月12日 消息:据GSMArena报道，谷歌已经正式上线了Android14Beta4版本，该版本修复了之前遗留的系统错误。

在Android14中，谷歌增加了两个新的功能:锁屏时钟和快捷方式。用户可以在Android14手机上自由设置锁屏内容，支持多种不同样式的时钟以及各种应用快捷方式。

此外，Android14还升级了“查找我的设备”这项功能，帮助用户更好地寻找丢失或遗忘的设备。例如，如果用户的Google Pixel Buds落在机场，他们可以通过Android14手机上的Find My Device来定位并轻松找回。

值得注意的是，Android14正式版将会率先适配谷歌Pixel机型，包括Pixel4a、Pixel5、Pixel5a、Pixel6、Pixel6Pro、Pixel7、Pixel7Pro等。这意味着用户在这些设备上可以率先体验到Android14所带来的新的功能和性能改进。

Android14的推出将为用户带来更好的使用体验和更多的功能选择。无论是通过新的锁屏时钟和快捷方式来定制设备的外观和功能，还是通过升级的“查找我的设备”功能来更好地管理设备，Android14都提供了更多的选择和便利性。

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