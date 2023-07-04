美图秀秀上线“AI扩图”功能 可应用于商用及个人场景

站长之家（ChinaZ.com）7月4日 消息:今日，美图公司宣布，“AI扩图”功能正式在美图秀秀上线。

据介绍，“AI扩图”以AI技术为基础，支持原有图片的大面积生成，方便用户进行二次裁切与构图。在图像编辑和创作领域，该功能可大幅提高图片素材利用率、辅助艺术创意、革新传统图片算法。

据了解，美图秀秀上线的“AI扩图”功能支持100%-300%任意比例的四周等比扩展，最大可生成原图9倍面积的结果图。为图片局部抠像、图片局部消除等传统图片编辑算法提供新的技术实现方向。

“AI扩图”功能可同时应用于商用及个人场景。在商用场景，可将图片扩展到适应不同的屏幕尺寸和平台要求，助力网页设计、社交媒体广告和内容创作中展示物料制作;在个人场景，可拯救普通用户日常摄影产生的废片，原本因为拍摄时取景构图不够完美的图片，都可通过该功能扩图后裁剪使用。

此外，“AI扩图”还可为艺术家和摄影师提供更多创作灵感。如设计师需要在作品中添加更多元素、扩大背景、增加氛围、修改主体布局时，都可以通过AI生成不同结果图，快速验证创作思路。

美图公司相关负责人透露，“AI扩图”后续还支持将图片补成4:3，3:4，16:9，9:16等比例，以满足用户构图个性化需求，该功能预计在7月下旬上线。

（举报）