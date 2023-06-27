谷歌 DeepMind 利用 AlphaGo 技术开发聊天机器人 Gemini 称其将超越 OpenAI 的 ChatGPT

站长之家(ChinaZ.com) 6月27日消息:谷歌 DeepMind 首席执行官 Demis Hassabis 表示，其下一个大型语言模型将与 OpenAI 的语言模型相媲美，甚至是更好。

根据 Wired 的一篇文章，DeepMind 正在利用 AlphaGo 的技术，AlphaGo 是 DeepMind 开发的首个战胜职业围棋选手的人工智能系统，用于创建一款与 ChatGPT 相媲美甚至更胜一筹的聊天机器人 Gemini。

如果一切顺利，DeepMind 首席执行官 Demis Hassabis 告诉 Wired 的 Will Knight，Gemini 将具备规划和解决问题的能力，以及文本分析能力。

Hassabis 表示：「从高层次来看，你可以将 Gemini 视为将 AlphaGo 类系统的一些优势与大型模型的惊人语言能力相结合。我们还有一些新的创新将会非常有趣。」

Knight 推测 Gemini 将利用强化学习的创新来完成当今语言模型难以处理的任务。强化学习涉及「奖励」AI 系统的某些行为和/或惩罚不希望出现的行为，以便「教导」系统在特定情况下应该展现哪些行为。

正如 Knight 所指出的，强化学习已经在语言模型领域带来了一些收益，它是 ChatGPT 等系统回应提示的关键。DeepMind 在强化学习方面拥有丰富的经验（AlphaGo 就是一个例子），无疑渴望将其学习应用于生成型人工智能领域。

值得注意的是，Gemini 并非 DeepMind 在语言模型领域的首次尝试。去年，该公司推出了 Sparrow，一款据称与其他语言模型相比，更不太可能给出「不安全」或「不恰当」的答案的聊天机器人。Hassabis 在今年 1 月接受 Time 杂志采访时表示，DeepMind 将考虑在今年某个时候发布 Sparrow 的私人测试版，目前尚不清楚这些计划是否按计划进行。

然而，如果早期报道属实，Gemini 将是 DeepMind 在该领域迄今为止最雄心勃勃的工作。据 The Information 于 3 月份报道，由于 Google 的 ChatGPT 项目的失败，Gemini 得到了谷歌高层的直接参与，包括该公司最高级别的 AI 研究主管 Jeff Dean。

在高涨的投资者和客户热情的背景下，生成式人工智能领域的主导地位竞争日趋激烈。根据 GrandView Research 的数据，到 2030 年，包括 Gemini 在内的生成型人工智能市场预计将达到 1093.7 亿美元，较 2030 年增长 35.6%。

另外，日前 DeepMind 还推出了无需监督即可自学的人工智能机器人RoboCat。

（举报）