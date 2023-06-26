OpenAI CEO：人工智能对于人类和科技来说是「必须迈出的最重要一步」

站长之家(ChinaZ.com) 6月26日消息:OpenAI 首席执行官 Sam Altman 表示，人工智能技术的迅速发展存在许多可能出错的方式。但他辩称，收益超过成本：「我们经常使用危险的技术，这些技术也可以用于危险的方式。」

Sam Altman 在旧金山的彭博科技峰会上的采访中讨论了人工智能快速进展引发的日益关注的问题。近几个月来，Altman 公开呼吁加强对人工智能的监管，并频繁与世界各地的官员讨论对人工智能的负责任的管理。

尽管他称这种指数级的技术转变存在潜在危险，但 Altman 谈到了人工智能可能有益的几个领域，包括医药、科学和教育。

他说：「我认为消除贫困是一件好事。但我们必须管理风险才能实现这一目标。」OpenAI 的估值超过 270 亿美元，使其成为风投支持的人工智能公司行业的领军者。谈到他是否会从 OpenAI 的成功中获得经济利益，Altman 表示：「我已经有足够的钱了」，并强调他的动机不是金钱。

「这个拥有足够的财富的概念并不容易让别人理解，」他说，并补充说，渴望成为有用之人并从事「有意义的事情」是人类的本性。「我认为这将是人类在技术方面必须迈出的最重要的一步，」Altman 说。「我真的关心这个。」

帮助 Altman 创办 OpenAI 的埃隆·马斯克后来对该组织及其潜在危害发表了批评。Altman 表示马斯克「非常关心人工智能安全」，他的批评是出于「好意」。在被问及理论上将进行的马斯克与亿万富翁马克·扎克伯格之间的「擂台赛」时，Altman 开玩笑说：「如果他和扎克真的打起来，我会去看的。」

OpenAI 的产品，包括聊天机器人 ChatGPT 和图像生成器 Dall-E，令人惊叹。它们也在创投投资者和企业家之间引发了数十亿美元的投资狂热，这些人都竞相帮助奠定技术新时代的基础。

为了产生收入，OpenAI 向企业提供所需的应用程序接口，以创建利用其自己的软件。该公司还出售 ChatGPT Plus 的高级版本的访问权限。OpenAI 并未公布总销售额的信息。

据知情人士透露，微软公司已总计投资了 130 亿美元。其中很大一部分将用于偿还使用微软其 Azure 云计算网络来训练和运行 OpenAI 模型的费用。

快速增长的人工智能行业的速度和实力促使政府和监管机构试图在其发展中设立防护措施。Altman 是上周与美国总统拜登在旧金山会面的人工智能专家之一。这位首席执行官一直在各大洲旅行并就人工智能发表讲话，包括在华盛顿向美国参议员表示：「如果这项技术出了问题，后果将非常严重。」

包括微软和 Alphabet 旗下的谷歌在内的主要人工智能公司承诺参与对其系统进行独立的公开评估。但美国也在寻求更广泛的监管推动。美国商务部今年早些时候表示，正在考虑要求人工智能模型在发布前经过认证的规定。

上个月，Altman 在一份公开信上签名，该声明得到了 350 多位高管和研究人员的支持，声明称「减轻人工智能带来的灭绝风险应当是与其他社会规模风险（如流行病和核战争）一同的全球优先事项。」

尽管技术领导者发出了严厉的警告，但一些人工智能研究人员认为，人工智能还不足以证明其将毁灭人类的担忧，并认为关注世界末日只会转移对算法偏见、种族主义和猖獗虚假信息等问题的注意力。

OpenAI 去年发布的 ChatGPT 和 Dall-E 已经激发了初创企业将人工智能纳入金融服务、消费品、医疗保健和娱乐等各个领域的热情。Bloomberg Intelligence 分析师 Mandeep Singh 估计，生成式人工智能市场到 2032 年可能增长 42%，达到 1.3 万亿美元。

（举报）