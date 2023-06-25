Meta 和 OpenAI 首席执行官表态支持欧盟对人工智能的监管

站长之家(ChinaZ.com) 6月25日消息:在与欧洲委员会委员 Thierry Breton 进行讨论后，科技公司高管马克·扎克伯格和 Sam Altman表示支持政府对人工智能的监管。

Breton 委员会在上周五表示，他和 Meta 首席执行官扎克伯格在欧盟对人工智能的监管问题上达成了「一致意见」，该监管措施目前正在进行最后的谈判。Breton 表示，他们在风险为基础的方法和水印等措施上达成了共识。

OpenAI 的首席执行官 Altman 也表示，他同意欧盟在人工智能方面的方法，补充说「我非常赞赏欧洲机构在这个问题上的前瞻性，对全世界来说也是如此」。

「我们期待与您合作，提前在欧洲市场上运行，并提供符合欧洲市场要求的欧洲服务，」Altman 对 Breton 表示。OpenAI 开发了备受关注的聊天机器人 ChatGPT，它引发了人们对生成式人工智能的可能性的浓厚兴趣，该技术可以根据用户的提示生成文本或图像。

Meta 全球事务总裁 Nick Clegg 表示，他的公司「支持 AI 协议的目标」。虽然他们需要研究细节，但他们认识到科技公司对自己在人工智能方面的工作进行公开，并在产业、政府和民间社会之间进行协作的重要性。

上周五的讨论是 Breton 在本周访问科技公司的一部分。在访问 Meta 后，Breton 表示，Facebook 和 Instagram 的所有者似乎已经做好了满足欧洲新的严格内容审查规定的准备，但将在下个月对其系统进行压力测试。

Breton 表示，Meta 提供了关于其遵守欧盟数字服务法的工作的「大量信息」，但他们也愿意接受压力测试，以确保没有遗漏任何事项。

扎克伯格同意在 7 月中旬进行测试，以评估该公司如何处理内容审查规则。Breton 表示，Meta 大约有 1，000 名员工致力于数字服务法的实施。

Meta 的首席执行官对公司的平台如何处理欧盟数字市场法规定的未来竞争规则也表达了兴趣。公司必须在 7 月 3 日前自我报告作为某些核心平台的看门人。

马斯克， Twitter CEO Linda Yaccarino 与 Breton 分别讨论了人工智能的问题。Breton 告诉记者，如果 Twitter 想要在 8 月的截止日期前遵守欧盟的规定，该社交媒体网站需要投入更多资源来解决敏感内容的问题。

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