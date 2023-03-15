OpenAI 正式发布 GPT-4：ChatGPT Plus 订阅用户可使用其文本功能

站长之家（ChinaZ.com）3月15日消息:人工智能公司OpenAI当地时间周二推出了其大型语言模型的最新版本GPT-4，这是一个分析图像和模仿人类语言的先进工具，推动了迅速扩散的人工智能浪潮的技术和道德界限。

相比之下，GPT-4是一个最先进的系统，它不仅能够创造出文字，而且能够根据人的简单书面命令描述图像。例如，当看到一张悬挂在木制跷跷板上的拳击手套的照片时，一个人可以问如果手套掉下来会发生什么，GPT-4会回答说它会撞击跷跷板并导致球飞起来。

GPT-4被称为大型语言模型，早期测试人员声称其推理和学习新事物的能力非常先进。事实上，公众对这一工具有一个初步的预览。微软周二宣布，上个月发布的必应人工智能聊天机器人一直都在使用GPT-4。

开发人员在周二的一篇博文中承诺，该技术可以进一步革新工作和生活。但这些承诺也加剧了人们的焦虑，他们担心人们将如何竞争被外包给机器的工作，或相信他们在网上看到的东西的准确性。

据介绍，GPT-4在文本和图像方面的「多模态」训练将使它能够摆脱聊天框，更充分地模拟一个拥有色彩和图像的世界，在其 「高级推理能力」方面超过ChatGPT。一个人可以上传一张图片，而GPT-4可以为其添加标题，描述物体和场景。

但由于担心被滥用，该公司推迟了其图像描述功能的发布，而OpenAI的订阅服务ChatGPT Plus的成员可以率先使用的GPT-4版本提供文本功能。

OpenAI政策研究员Sandhini Agarwal在周二的简报中告诉媒体，该公司推迟这一功能是为了更好地了解潜在风险。她举了一个例子，该模型可能能够查看一大群人的图像，并提供关于他们的已知信息，包括他们的身份--这是一个可能的面部识别用例，可能被用于大规模监控。(OpenAI发言人Niko Felix说，该公司计划 「实施保障措施，防止识别私人个体」。）

OpenAI在其博客文章中说，GPT- 4 仍然犯了许多以前版本的错误，包括「一本正经的胡说八道」，延续社会偏见和提供不好的建议。它还缺乏对 2021 年 9 月左右发生的事件的了解，当时它的训练数据已经定稿，这限制了人们教它新东西的能力。

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