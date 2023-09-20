研究:人工智能对英国就业产生积极影响，但可能加剧地区不平等

站长之家（ChinaZ.com）9月20日 消息:根据英国卫报的报道，一项由未来工作研究所（IFOW）、伦敦帝国学院和沃里克商学院进行的研究发现，人工智能(AI)、机器人和自动化设备的采用对英国的就业产生了积极影响。超过1000家英国公司在过去三年参与了这项研究，其中约860家公司确认使用了AI和其他自动化技术，其中78%的公司表示这直接导致了新的工作岗位的产生。

除了创造新的就业机会外，这些技术还增加了对新技能的需求，83%的公司报告称他们需要新的技能。此外，69%的公司表示他们认为这些技术在一定程度上或很大程度上提高了工作质量。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

报告的主要作者、伦敦帝国学院的詹姆斯·海顿教授表示:“至少从研究的角度来看，情况已经发生了变化。挑战在于，说‘嗯，机器人有时会夺走我们的工作，但这要看情况’并不那么有趣，而说‘30年后将不再有工作’则更引人关注。实际证据表明，技术往往会创造新的工作岗位并提升工作技能。是的，它确实会使其他工作技能下降和受到干扰，但从长远来看，对经济有积极影响。”

尽管有47%的受访者表示AI和自动化技术在其公司中消除了工作岗位，但近67%的受访者报告称这些技术创造了新的工作岗位。

然而，尽管企业对这些技术持积极态度，但报告警告称，自动化技术在劳动力市场的迅速传播，如果不得到适当解决，可能会加剧英国各地区的不平等，并导致“工作质量严重下降”。

报告指出，采用技术对工人产生积极或负面影响取决于地区创新准备度，即特定地区的投资水平和该地区工人的教育水平。报告表示:“在实现平衡议程的背景下，我们知道有些地区表现更好，如东南部和伦敦，以及这些地区的第二和第三大城市。与远南部或远西北相比，研究明确显示这些地区在教育和技术基础设施投资方面的准备度较低。”

为了防止这些负面影响，报告敦促企业和政策制定者关注人力资源实践，通过自动化来增强员工的能力，而不是取代他们。

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