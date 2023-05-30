Meta发布全新Megabyte模型 比Transformer快4成

站长之家（ChinaZ.com）5月30日 消息:最近，Meta团队开发了一款名为Megabyte的模型，声称能够解决“大模型标配”Transformer所存在的问题，而且速度比它还快4成!

目前，Transformer架构比较流行，但是存在两个重要的缺陷:一方面，自注意力成本随着输入和输出字节长度的增加而迅速增加，如音乐、图像或视频文件通常包含数兆字节，而大型解码器通常只使用几千个上下文标记;另一方面，前馈网络单独对字符组或位置进行操作是难以实现可扩展性的，这是由于在每个位置的基础上会带来很多计算开销。

而Megabyte模型则将输入和输出序列分成patch而不是单个的token。这种架构对于多数任务而言字节预测都相对容易，比如给定前几个字符预测完成单词等，这意味着大型网络中每个字节都是不必要的，并且内部预测可以使用更小的模型进行。这种方法解决了当今AI模型面临的可扩展性挑战，Megabyte模型的patch系统允许单个前馈网络在包含多个token的patch上运算，有效解决了自注意力缩放问题。

另外，在运算效率方面，与等大的Transformers和Linear Transformers相比，Megabyte在固定模型大小和序列长度范围内使用更少的token，这在相同的计算成本下允许使用更大的模型。

总的来说，这些改进使我们能够在相同的计算成本下训练更大、性能更好的模型，并且可以扩展到非常长的序列，同时在部署期间提高生成速度。综上所述，Megabyte模型的出现提供了一种新的、高效的方法来解决AI模型的发展中出现的一些问题。

论文链接:https://arxiv.org/abs/2305.07185

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